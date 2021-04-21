朱芯儀覺得10年來自己成長很多。（TVBS提供）

朱芯儀21日錄TVBS《女人我最大》，10年前她因《犀利人妻》小三角色走紅，坦言10年來自己成長不小，「其實不只是我，他（老公）也是啊，10年前有人會說老婆、姊姊比他有名，但現在他真的憑自己的努力，交出不錯的成績」。問及想要什麼結婚禮物，她笑回最想要跟老公兩人旅遊，「但我們家有三個小朋友，總不能一個地方塞一個吧」。

朱芯儀今年母親節前後，將一起迎接與衛斯理的10周年結婚紀念日，她笑說：「最想握手跟對方說辛苦了，我們能一起經營婚姻走到現在，真的不是一件簡單的事。」而她10年前傳出被《犀利人妻》劇組霸凌，近日網路重提此事，她無奈表示：「就像我說的『合理是訓練，不合理就是磨練』，沒什麼好回應都過10年了，我不想被人講炒新聞，那時剛入行不諳世事就演這角色，10年前沒跟大家坐下來聊，現在也不會。」

朱芯儀坦言小孩有問：「媽媽有被霸凌嗎？」她當下錯愕，但仍希望給孩子正確觀念。被問是否還有與《犀利人妻》劇組聯繫，她笑稱有些仍有，至於與關鍵當事者是否還有聯繫？她則笑回：「如同10年前對方講的一樣，她沒我電話，我也沒她電話。」她盼一切到此結束，「我現在過得蠻好，家庭、小孩也很可愛，那些事情不會是我生活重心，也不想再去討論，沒什麼好回應」。

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(中時 )