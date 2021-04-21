根據1111人力銀行調查，今年應屆畢業的新鮮人求職態度相當積極，有21.9%已經找到工作，而今年新鮮人最想投入的產業是「資訊科技業」。隨著5G、AI產業增溫，中原大學就與英特爾、鴻海等企業合作，共同培育科技專才；而以醫療人才培育聞名的長庚大學，也結合產官學能量，開發「5G+AI智慧救援平台導入智慧救援服務」。

中原大學在科技界校友支持下，日前宣布與英特爾、鴻海科技及凌華科技攜手合作，打造全台第1個AI機器人5G專網實驗室，共同培育AI+5G人才。創校近66年的中原大學，校友表現深受業界肯定，連續3年榮獲1111人力銀行評比為「企業最愛大學」私立大學第1名，中原大學秉持的「教育理念」及推行的「全人教育」已經真正轉換成校友及師生的核心競爭力，並成為改變社會的堅定力量。

中原學子在專業領域的表現亦十分出色，除了資管系學生連續3年勇奪全國「大專校院資訊應用服務創新競賽」冠軍、以及商設系學生贏得「新一代設計」產學合作金獎，電機所學生更囊括第1屆「物聯網專題實務競賽」冠軍。校方指出，此次合作，有賴畢業校友支持，包含鴻海科技集團副總裁呂芳銘、鴻海子公司工業富聯執行長鄭弘孟、凌華科技董事長劉鈞都是中原大學的優秀校友。

同樣位於桃園市境內的長庚大學，日前宣布由工學院、以及校內人工智能研究中心，與台灣國際觀光救援服務協會、遠成醫保科技跨界整合，共同合作開發「5G+AI智慧救援平台導入智慧救援服務」，希望在疫情籠罩，觀光產業迫切尋求轉型與升級的情況下，提供國內外觀光旅遊業、旅行社、保險公司完善且即時的旅遊安全保障，打造觀光產業升級金鑰。

長庚大學工學院院長賴朝松指出，在戶外旅遊時，尤其是深山中，GPS訊號、手機訊號微弱或無法收訊的情況下，可以透過UWB(超寬頻)以及LoRa(低功耗廣域網路)等5G技術協助定位，提供救援。在有5G訊號的情況下，更可以透過影像傳遞，有效掌握關鍵時間，克服空間距離限制，連續性地提供健康醫療與救援服務。

賴朝松表示，希望透過此次5G+AI智慧救援平台建置的合作，讓長庚大學工學院與AI研究中心在工程、醫療服務以及智能導入的專業，在協助觀光旅遊產業升級的過程中扮演關鍵技術支援的角色。

(中時新聞網)