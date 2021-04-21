F-35聯合打擊戰機在今年第一季度出現銷售下降，影響製造商洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的股票下跌。不過洛馬仍然穩坐世界最大的國防製造商，對今年的營收樂觀，該公司提高了2021年的利潤預期。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，洛馬公司在星期二提出季度利潤預測，比去年有所增加，因為船舶和直升機的部門的銷售和利潤都有提高。

然而，該公司的門面產品F-35則有些下滑，今年的交付量為17架，低於1年前的22架。可能受此影響，該公司股價在今天下跌了1.1％，至387.47美元。

該公司表示，今年F-35計劃交付133~139架F-35戰機。

洛馬全年每股收益為26.40美元至26.70美元，高於先前預期的26.00美元至26.30美元，高於市場平均預期的26.33美元，收入為673億美元至687億美元，高於先前預期的671億美元至685億美元，基本符合市場預期681.4億美元。

飛彈是洛馬這幾個季度的主要收入，今年高超音速武器的銷售額將達到15億美元，並且到2025年還會再增加1倍，達到30億美元。

但是洛克希德的高超音速飛彈原型在上周沒有發射，因為搭載機B-52出了一些問題，決定改期再進行。

(中時新聞網)