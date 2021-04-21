據《國防新聞》報導，美國戰略司令部指揮官理查德20日出席參議院聽證會時坦言，維持美國嚇阻力量的重要元素「戰略核三位一體」(又稱核三角)，目前缺了一角而僅剩義勇兵三型洲際彈道飛彈與哥倫比亞級潛艦。若國會最終不願進行義勇兵三型的升級，美軍只好讓轟炸機重返警戒狀態，以彌補該款飛彈淘汰而產生的空缺。

理查德表示，藉由維持洲際彈道飛彈、轟炸機與彈道飛彈潛艦，美軍得以維持「核三位一體」進而嚇阻擁有核武的對手發動核打擊。這樣的想定是建立在即使三種核武庫中有任何一種遭到摧毀，美國仍有能力發動報復攻擊。

他進一步解釋，「核三位一體的基本假定為不能有任何一角出現問題，以免總統下令核打擊卻發生無法執行的窘境」。換言之，當轟炸機處於警戒狀態時，其應裝載著核武於跑道上待命隨時起飛。

然而，隨著冷戰告終，美國將戰略轟炸機移除警戒狀態，戰略核三角的僅剩義勇兵三型與哥倫比亞級彈道飛彈潛艦維持運作。理查德坦言，「人們沒有認知道的是，日復一日下我們已沒有戰略三位一體；僅剩下戰略二元體」。

他警告，「如果再缺少洲際彈道飛彈……美國就只剩下潛艦這一角。我已經向國防部長報告，在這樣的情勢下，我要求戰略轟炸機重返警戒狀態」。

作為核武態勢審核的一環，拜登政府正進行美國核武庫的重新審核。值此之際，美國國會民主黨的左翼議員頻頻質疑洲際彈道飛彈所費不貲，而另有一派軍備控制的擁護者，主張即使只剩轟炸機與潛艦，美國依舊能維持對敵人的核嚇阻。

這樣的辯論讓空軍的義勇兵三型洲際彈道飛彈的替代方案「陸基戰略嚇阻」計畫，很可能再往後推延甚至直接喊卡。五角大廈估計，由諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）研發的「陸基戰略嚇阻」計畫，恐超過950億美元。

但是，理查得完全反對推延「陸基戰略嚇阻」計畫。他強調，「美軍無法以冷戰時期的遺產來阻止中國大陸與俄國，而且義勇兵三型已過於老舊，無法延壽」。

他強調，「我需要最終能發揮作用且能擊中目標的武器系統。若繼續維持義勇兵三型的運作，這等於用70年代的武器系統對付2030年代的威脅」；不過，理查德並未說明如果最後真的讓義勇兵三型除役，會讓哪種轟炸機重返警戒狀態。

《國防新聞》分析，美國空軍仍保留兩款轟炸機擁有核武能力，分別是B-52與B-2；另依據《戰略武器裁減條約》，B-1已轉換為僅實施傳統打擊任務。1950年代服役的B-52能發射核武版的空射巡弋飛彈，而擁有匿蹤能力的B-2則可投擲包含B61與B83在內的重力核彈。另外，兩款轟炸機都能使用空射巡弋飛彈的替代武器─長程遙攻武器(Long Range Stand Off, LRSO)。

事實上，早在2017年，「Defense One」就曾報導隨著北韓核武威脅愈來愈大，美國空軍正採取措施使B-52恢復警戒狀態。該命令原先起自戰略司令部或美國北方司令部，最終卻仍未發出。

(中時新聞網)