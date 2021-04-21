「刪Q總部」發起罷免基進黨籍立委陳柏惟案，自3月13日啟動二階罷免後，目前有效連署書達1萬6000份，但由於時間剩不到1個月，情況有點危急。不過，資深媒體人韋安並不認為陳柏惟能逃過一劫，他指出，大甲媽遶境結束後，顏家依該會全力動員加入連署，且陳柏惟的罷免行動也對出身台中的國民黨黨主席江啟臣爭取連任，有指標性意義。

「刪Q總部」指出，因募集時間已過一半，若以現在速度，最後就會落在2萬8000份左右，等於離及格門檻差了1000多份，確實很危急。過去因不斷遭抹黑，幸經澄清後，選民選擇相信他們，自上週開始，連署書份數有急起直追趨勢，但還是需要更努力，不能掉以輕心。

「刪Q總部」表示，陳柏惟出包事件層出不窮，這週開始將會整理比較嚴重20至30件，用編年表方式讓大家更清楚，了解到底為什麼要罷免他，也希望能讓更多人理解，站出來挺罷免案。

針對罷免連署告急，韋安今(21日)在臉書上表示，「3Q會躲過一劫？刪Q連署才1萬6，成案達標要2萬9千份。還剩下2個禮拜，還來得及嗎？」並提出3點分析，指出顏家的動態和江啟臣的決心會是關鍵：

一，大甲媽遶境之後，顏家應該會全力動員連署。

二，如果刪Q連成案都過不了，顏家的面子丟不起，未來的政治空間也沒了。

三，刪Q也關係江啟臣的最大政績，對他的主席之戰，有指標意義。

(中時新聞網)