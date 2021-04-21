1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，近期在大專院校也傳出好消息。以培育一流醫事人才著稱的元培醫事科技大學，和美兆國際健康管理機構將朝學生實習工讀、以及培育企業人才等方向合作；而醒吾科技大學則攜手東森寵物雲，瞄準每年502億的龐大消費市場，開辦寵物經營班，結合校內各科系對應課程，提升學子就業力。

美兆集團丁平頤執行長與朱大維總院長日前前往元培醫大參訪，元培董事長蔡雅賢、國際長黃曉令率醫護學院各系主任接待洽談，並安排參觀校史館、模擬製藥中心、影像醫學博物館以及茶陶窯場等特色教學場域。

朱大維總院長表示，美兆國際健康管理機構自1988年在高雄成立第1家診所，即投入預防保健行列，致力推廣健康管理服務，目前在台灣、香港、中國、馬來西亞四地建構國際級連鎖健康管理服務網絡，過去美兆沒有與學校產學合作的經驗，希望從元培開始，產學攜手投入健康產業。

醒吾科大與東森寵物雲合作寵物產業經營特色學程，希望培養學生「品牌力、影響力、專業力、內容力、數據力」等5大能力。醒吾科大校長陳義文表示，東森寵物雲擁有完整的商業模型，學生可學到完整寵物商業供應鏈。未來將開辦寵物經營班課程，結合校內科系設計對應課程，有觀光休閒系的寵物旅館與旅遊、時尚造型設計系的美容與服裝、餐旅管理系的寵物美食、商業設計系的寵物商品開發，通通涵蓋在課程當中。

由於東森寵物雲本身沒有寵物服裝打版的教室，醒吾科大時尚造型設計系可以協助客製化寵物服裝的訂製，雙方近期將展開客製服裝之合作，寵物經營班課程也將於暑期及9月份陸續開班，學生學成後分發至全台分店實習，打造毛經濟就業保證班。

(中時新聞網)