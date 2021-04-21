大陸音樂產業領域競爭又火熱起來。據Tech星球報導，字節跳動傳出今年已成立音樂事業部，目前內部也有4個音樂相關的業務組，分別負責不同類型的音樂業務。而AI財經社就此向字節跳動方面求證，但尚無正式回應。

細數如今大陸音樂播放平台的熱歌榜單和用戶自製歌單中，「抖音神曲」不在少數。幾十秒副歌配上舞蹈、換裝玩法，加上情景化傳播，讓無數抖音神曲在流水線上製造而成。換句話說，字節跳動正試圖在音樂領域打造生產、宣傳、分發、播放的完整循環，恐將對傳統音樂平台造成一定衝擊。

儘管抖音如今的標語是「記錄美好生活」，但回顧誕生初期的定位其實是音樂創意短影音社交軟體，屬性與音樂息息相關。2017年字節跳動先後收購海外音樂短影音產品Flipagram及Musical.ly，為抖音海外版Tiktok奠定用戶基礎。

隨著用戶數量的攀升，越來越多歌曲開始在抖音走紅，「短影音＋音樂」模式逐步成熟。據《2020抖音音樂生態數據報告》顯示，去年下半年抖音音樂人的粉絲成長累計超過3億，其中漲粉超過500萬的音樂人有23位，漲粉超過1000萬量級的音樂人有6位。

(旺報 )