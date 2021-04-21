打炒房，行政院會22日將拍板「房屋稅條例」修正草案，限縮「住家房屋現值低於10萬元免稅條款」，排除法人適用，個人全國也僅限三戶免稅，防堵分割房產避稅，預定7月1日上路，2022年5月申報房屋稅時適用。

這是行政院「健全房地產市場方案」的短期措施，因政策具急迫性，希望趕在立法院本會期三讀通過，7月1日起生效，2022年5月時，要申報2021年7月～2022年6月房屋稅時適用。

現行「房屋稅條例」第15條規定，住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，導致部分所有權人藉由房產分割為小坪數，讓房屋評定現值低於10萬元，以規避房屋稅負。

財政部官員表示，為避免多房族或包租公、包租婆藉增編房屋門牌號碼，將房產分割為小坪數房屋，使住家用房屋現值低於免稅門檻，以此避稅，因此，修正「房屋稅條例」排除法人適用，換句話說，未來法人即使持有房屋現值低於10萬元門檻，也不具免稅資格。

同時，限制個人戶數。官員指出，未來每人免稅戶數全國只限三戶，將以身分證統一編號（IDN）歸戶，假設有四戶以上住家房屋現值低於門檻房子，納稅人可自行選擇其中哪三戶適用免稅，其餘哪些要繳稅。

(工商 )