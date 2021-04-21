金仁寶集團董事長許勝雄21日看康舒總經理許介立接班一事，他直言，一個經營者很重要就是心胸跟心態，很重要的是「把小我放到最小，把大我放到最大」，就能帶領團隊、組織往前走，只要一個心胸夠大、有一些經驗的，都可以經營一個公司或組織。

而許介立，許勝雄也不諱言，「成熟度應該夠，他自己也有很多經歷。」許介立從美國回到台灣後，早期是被「丟」到泰國的仁寶泰國工廠，從最基礎工作開始，隨後再派到仁寶接觸採購、業務。幾年前再派到康舒，讓許介立知道一個組織、組織內的同仁們想什麼？希望什麼？公司該朝向那個方向，透過自身歷練成長。

許勝雄認為，現在的許介立成熟度應該夠，也有很多經歷。不過，談到經營者，他說，一個經營者很重要就是心胸跟心態，視野與眼界，不管是對國際相關或產業發展、趨勢，能要有適度的瞭解，才能了然於胸，帶領企業永續發展。同時，很重要的是要把小我放到最小，把大我放到最大，就能帶領團隊、組織往前走。

(工商 )