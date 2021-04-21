彰化高鐵特區站前最大最新的旅館已日漸規模了。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高鐵特區住宅聚落已經形成。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高鐵特區，今年第一波標售作業再釋出35筆土地、共6.77公頃。（彰縣府提供／吳敏菁攝）

高鐵彰化站特定區整體開發經費64億元，從2015年車站啟用後，可建築用地逐年標售，至去年經脫標99筆土地，進帳70餘億元，不僅帳面「逆轉勝」，站前最大旅館粗具規模已成新地標，新興住宅聚落也崛起，縣府持續再衝，今年第一波再釋出35筆土地、共6.77公頃。

彰化田中高鐵特區，全區約204公頃，開發面積約184公頃，扣除公共建設用地，可標售約66公頃，縣府從最初辦理土地徵收，扛貸款、負擔沉重利息壓力，如今已倒吃甘蔗，已標售24公頃，脫標率近4成，卻已然轉虧為盈了。

「跟著高鐵跑得快」彰化高鐵特區分第一種住宅區、旅館區、第一種和第二種服務專用區和轉運專用區，為了鼓舞入主成為特區新主人，縣府從前年開始，將住宅區土地細分割，吸引想造築夢的一般人也能入門，不再只是建商買得起，至今效果發酵，住宅聚落已逐日成形。

彰化一直少有大型旅館，如今高鐵車站前赫然矗立起地下2樓、地面10樓的旅館建築，特別吸睛，顯然是看好商機，不少人紛紛好奇打探，成了地區的新地標。

此外，田中氣象站已經啟用，經常有學校前往安排戶外教學，彰基「田中智能健康園區」占地1.95公頃，預計打造地下3樓至地上5樓，含150床一般、急性和特殊病床，提升南彰醫療。

彰縣府土地處處長蔡和昌指出，今年第一波土地標售，釋出35筆土地，共6.77公頃，包含住宅區30筆及第二種產業服務專用區5筆，其中住宅區約有20筆小面積土地，從72到206坪，面寬6到17米不等，「單筆土地釋出，機會不要錯過」；整體高鐵特區正待起飛，剩餘標售土地剩41公頃。

(中時 )