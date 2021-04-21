今晚22:00，加拿大央行公佈利率決議，市場預期可能上修經濟前景並縮減購債規模。23:00加拿大央行行長蒂夫·麥克萊姆（Tiff Macklem）將召開新聞發佈會。

副行長托尼·格拉維爾（Toni Gravelle）暗示，加拿大央銀可能減少每週40億加元的政府債券購買量。隔夜利率目標為0.25％，預計不會發生變化。這將是至今已開發國家在減少抗疫緊急貨幣刺激方面採取的最大舉措之一。

FXSTREET.COM高級分析師Joseph Trevisani表示：「加拿大央行可能會暗示將收緊貨幣政策，從而預示美國利率未來的走向。這也是聯準會最終必須走的方向。」

加拿大經濟數據繼續反映出經濟狀況的改善。失業率降至自疫情以來的最低水平。此外，在企業前景方向，商業調查的趨勢保持了較高的樂觀性，而央行一周前的最新商業前景調查顯示，企業對未來的不確定性已降低，並且對需求將恢復的樂觀程度更高。

因此，減少債券購買的步伐（目前大致估計為10億加元，最終達到每週30億加元）可能會在決策者中獲得足夠的支持。雖然，加拿大正在發生第三波感染，並啟動安大略省新的為期四周的封鎖，這種行動可能會引起爭議。但是，隨著接種計劃的加快，總理杜魯道開始建立自己的政治基礎，其雄心勃勃的財政支出超過1000億加元，預計這將補貼工資和新僱用人員，並在接下來的三年中，為這些新項目提供資金。央行可能會發現有機會逐步取消一些刺激措施以修正其資產負債表。分析師還預計，今年餘下時間還會再減少10億加元。

(中時新聞網)