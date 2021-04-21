文化部公告將阿美族馬蘭Macacadaay登錄原住民族重要傳統藝術。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

文化部公告將阿美族馬蘭Macacadaay、排灣族Kinavatjesan傳統刺繡，以及排灣族tjemenun傳統織布，登錄原住民族重要傳統藝術，並認定保存者，尊稱為「人間國寶」。馬蘭Macacadaay保存者為杵音文化藝術團，獲得殊榮的杵音21日公布這項好消息。

文化部表示，Macacadaay有歌謠循環不斷之意，馬蘭阿美族的複音吟唱，是傳統表演藝術，也是凝聚族群意識、傳承部落文化的展演形式。傳統阿美族歌謠主要由祖先流傳下來，複音歌謠傳統性唱法出現於農耕、生活及祭典中。一般說來領唱者為年齡階層領導者或擅唱者，高音部份則是聲音高而清澈者，餘眾可唱低聲部。

傳統馬蘭複音歌謠團體可分成兩種，一是男性老人於Kiloma’an豐年祭時所唱的「很長的歌」 (聚會所所唱的歌謠)3首等都是由男性組成的複音歌謠；另一類是拜訪歌、除草歌或是除喪歌、治病歌等，可由伴工團或夫妻演唱。

馬蘭阿美複音歌曲傳承仍保存在老一輩記憶，特別是「傳廣隊」或「大橋隊」以前的年齡階級，保有較豐富的複音以及即興唱法，又不脫離馬蘭自由對位歌唱的能力，在歷史與社會變遷下，反映族群或地方藝術表現。

成立於1997年的杵音文化藝術團，創辦人為郭子雄、高淑娟，師承馬蘭部落長者李原信、汪寶連、陽順英；新馬蘭部落長者林振葉、林振鳳；馬當部落長者郭英男、郭國治；康樂部落長者陽登山、豐福明、吳葉枝等人，以Macacadaay吟唱為出發，並融合多元形式展演，透過巡迴演、教學，推廣並保存了珍貴的原住民族表演藝術。

「我們努力了很久，終於等到了」杵音負責人高淑娟說，2015年馬蘭阿美複音歌謠就登錄為縣文化資產，6年來中央不斷派員審查，直到今年才獲肯定。她感謝長者們願意花時間教導傳承，特別是通常長者已高齡七旬，白天務農，晚上又要忙，真的很辛苦。

(中時 )