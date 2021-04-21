有些人天生就非常聰明，不僅頭腦靈活、點子多，處理事情也比其他人還要更有效率。搜狐命理專欄發文點名天秤座、天蠍座和雙子座，他們智商高且很有主見，能夠帶領大家跟著他們的節奏和方法做事，是12星座中最容易出現人才的3大星座。

1、天秤座

天秤座擅長察言觀色，還有很強的交際能力，所以總是會交到願意與他們交心的朋友，天秤也很懂得在各個人物之間周旋，當有矛盾出現時，他們就會是很好的中間調解人。

再者，天秤座的應變能力也非常強，有時遇到突發狀況，他們不會表現出慌亂的狀態，反而能維持冷靜來面對，再困難的事情只要他們出手，很快就能迎刃而解，天秤相當有能力，心思細膩、目光長遠，做任何事情前都會考慮過各種可能碰到的情況和處理辦法。

2、天蠍座

雖然大部分天蠍座性格比較內斂，為人處事也很低調，但他們其實也很渴望能夠成功，事實上天蠍的智商很高，面對任何困難都能冷靜且快速地解決，是個能夠獨當一面且擁有真本事的星座。

此外，天蠍座在決策前都會經過深思熟慮，從不草率行動，所有計畫都被他們熟記在內心，做事時也是滴水不漏、井井有條，考慮問題也比較周到全面，無論是工作還是生活中，天蠍都會是很有主見且能夠獲得成功的人。

3、雙子座

雙子座的點子很多，老愛不按牌理出牌，雖然他們的想法總是易於常人，卻極具創意、不死板，這樣的他們對生活、工作上的事情都會有自己獨到的見解、不隨波逐流，就算其他們人不認可他們的想法，他們也會堅持到底。

雙子座可以說是兼具機靈和智慧，所以做任何事情都比較容易成功，平常雙子比較低調，有了成就後也不會到處炫耀，屬於不鳴則已、一鳴驚人的類型，遇到再大的挫折都能鎮定去面對，心裡再怎麼著急也不會自亂陣腳。

(中時新聞網)