在結束一段感情之後，跟前任劃清關係是對下一任感情的尊重，但卻不是每個人都能做到！搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、雙魚座以及天秤座的人總是心太軟，面對前任的眼淚沒有抵抗力，很容易繼續跟對方藕斷絲連，不論對方提出什麼要求都會答應。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座屬於水象星座，喜歡用個人情感去理解世界，也有著非常感性且心思善良的個性，即使分手也會把前任放在心底的某一處，很熱情又重情，因此一旦看到前任流淚，巨蟹座就會瞬間心軟崩潰，不管對方提出什麼要求都會答應，缺乏了抵抗的勇氣。

▍2. 雙魚座

雙魚座的人很感性，容易多愁善感，他們在戀愛中非常認真，會很疼愛自己的另一半，因此一旦分手，雙魚座比較不容易從失戀中走出來，如果前任哭著回來求復合，他們就會二話不說把前任抱在懷裡，因為雙魚座是出了名的心軟，就算對方曾經做了讓他們生氣的事，只要用心耍點小浪漫，就能戳中雙魚座的心，被感動的他們會選擇失憶，放下過去的不愉快原諒對方。

▍3. 天秤座

天秤座天生心腸軟又柔情似水，容易受到感情波動，就連提分手都會糾結許久才有勇氣講，一旦看到前任哭得唏哩嘩啦，他們就會感到手足無措，擔心自己是否太過殘忍。如果有一天天秤座的前任哭著回來找他們，他們就會不懂怎麼拒絕，只會心軟地安慰對方，還可能會被騙得團團轉，毫無招架之力。

(中時新聞網)