許多人為了考多益花錢補習，一名國三女學生參加「多益測試」，拿下99分的好成績，只差一分就滿分，更令人驚訝的是，她透露自己從來沒補過英文，而且是靠爸爸當啟蒙老師在家自學，沒想到教她的父親竟然就是日前因「誠信碗粿」爆紅的「碗粿爸」。

目前就讀雲林國中三年級的英文資優生林千祐，今年參加國中多益檢定考，一舉拿下全校最高分99分，只差1分就滿分。她接受媒體採訪時透露，自己沒有補習，能有這樣的好成績，都是靠啟蒙老師「碗粿爸」從小在家訓練。

「碗粿爸」日前在臉書不慎將「買10送1」誤寫成「買1送1」，卻依然履行承諾賠錢送出，「誠信碗粿」事件引起廣大迴響。(圖/截自陳媽媽碗粿臉書)

「陳媽媽碗粿」日前發放媽祖進香的結緣點心。(圖/截自陳媽媽碗粿臉書)

「碗粿爸」日前在臉書不慎將「買10送1」誤寫成「買1送1」，為了誠信依然履行承諾，最後賠錢送出300條菜頭粿，「誠信碗粿」事件讓眾人感動，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也為之動容，日前特別自掏腰包義助採購，贈送給民眾。其實林爸爸還沒賣碗粿之前，曾就在部落格分享「不花錢的英文增進法」，女兒就是在他的培養之下，造就優秀的英文能力，聽說讀寫都很強。

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「碗粿爸」接受媒體採訪時表示，自己曾是中輟生，其實也不會英文，但為了幫孩子製造學習美語的環境，女兒從小他就不斷放ICRT的廣播讓她們聽，等有一些單字基礎後，再開始讓她們看英文的卡通，從卡通的英文對話中學習，沒有逼迫、沒有強制，完全是「無痛英文教學法」。

林千祐接受媒體採訪時透露，「想要英文能力好，就是不斷的練習再練習」，她說若想要發音像美國人一樣，就是常常聽美國腔對話，練習久了就會像，不要把英文當成是一個科目，把它當成一種語言，她平常也會用英文跟妹妹聊天，提升英文能力的秘訣就是「多聽、多練」。

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(中時新聞網)