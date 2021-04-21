踏入職場後，會發現每個人都有不同的工作態度，和同事相處的模式也各不相同，星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、巨蟹座、射手座、水瓶座最容易成為人人討厭的惡同事，當他們成為老鳥，還會欺負新人，讓其他同事看不下去，又拿他們沒辦法。

▍1.天秤座

天秤座上班的時候很會找機會偷懶，如果能推掉的事情就會盡量推給別人做，他們腦筋動得很快，在推卸責任的時候往往能夠推得一乾二淨，如果他們在一間公司待久了，很容易擺出老鳥的架勢，刁難新人或其他同事，他們又很擅長做表面工夫來應付主管，因此在主管心中能夠保持好形象，讓其他同事感到心理不平衡。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在職場上的討厭之處是太會搶功勞了，他們企圖用最少時間獲得最大成果，很會喊口號、裝忙，實際上卻沒什麼付出，等到同事們把任務完成，他會第一個跑去和主管邀功，讓其他同事憤怒不已。

▍3.射手座

射手座很怕麻煩，同事遇到困難時他就會閃得遠遠的，深怕影響到自己的工作進度。他也會為了自己的方便而造成別人的不便，只要能夠減少自己的麻煩，犧牲其他人也沒有關係，當他成為資深員工，還會把自己的工作丟給新人做，自己卻在公司處理私事，完全沒有罪惡感。

▍4.水瓶座

水瓶座喜歡輕鬆自在的生活，討厭緊湊忙碌的工作節奏，他們工作時也常常一副遊戲人間的態度，就算整個部門的工作已經火燒屁股，不到最後關頭他也不會認真處理，就算他們有能力去解決問題，他們也很懶得把責任攬在自己身上，除非問題會影響水瓶的利益，他們才會認真出手，常常讓同事們感到很困擾。

(中時新聞網)