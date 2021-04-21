F-35B戰機在沖繩進行訓練

日本航空自衛隊買了兩支F-35B中隊，而這些隱形戰機不僅能從海上自衛隊的新型輕航母上起飛，還能從小島跑道起飛，有助於將日本的空中力量一路延伸到整個東海和台灣領空邊緣。

《富比士》（Forbes）雜誌網20日的分析指出，要是東京充分利用F-35B的島嶼作戰潛力，或許能阻止解放軍穿越關鍵的海上扼制點。不過，那是假設萬一解放軍攻台，或是動手在東海、南海奪島，而日本願意參戰的情況下，但實際上未必如此。

單引擎F-35B戰機有垂直/短場起降功能，可以從不到500英尺（約152公尺）的短跑道起飛。而那也正是為何這麼多國家為了沒有彈射器的小航母，而選擇買F-35B當艦載機。

同樣的，這垂直/短場起降功能在陸地上也很有用。

理論上，F-35B能從分佈廣泛的島嶼起飛。也難怪日本共砸下230億美元（近6,500億台幣），除了向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購105架F-35A戰機外，還買了42架F-35B戰機。未來日本會將F-35B部署「出雲」號和「加賀」號兩艘輕航母上，當它們不上艦時，就可能分散在沖繩和先島群島上。

(中時新聞網)