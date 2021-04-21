南投縣水里商工、水里國中小近年發展體育有成，女子足球更是耀眼，3所學校均有意銜接足球專業培訓體系，鹿谷鄉鳳凰國小女足隊亦有意加入；行政院中辦執行長蔡培慧21日會同體育署副署長洪志昌現勘場地，力促教育部經費興闢專業足球場及跑道整建，推動南投成為台灣足球冠軍搖籃。

蔡培慧表示，目前南投縣尚無完整足球三級培育體系，但水里鄉近年來在足球賽事中成績顯著，如果能從國小、國中到高中（職）能做一條龍的培育，不僅能讓小選手「就近升學」、「在鄉訓練」，讓優秀的選手及獎牌通通留在南投縣。

行政院中辦執行長蔡培慧21日會勘鹿谷鄉鳳凰國小操場龜裂部分，爭取經費整修。（蔡培慧服務處提供）

蔡培慧說，3月12日她曾會同縣議員王秋淑現勘，積極爭取1000萬經費，她表達對林明溱縣長的感謝，願意支持地方配合款200萬，中央地方推動南投良好的校園環境共同努力。

體育署副署長洪志昌表示，蔡執行長在立委任內相當支持體育教育，今至鹿谷及水里會勘看到校方、家長及社區居民全力投入孩子的足球教育，體育署定全力支持專案闢建標準足球場，讓足運根留在地、體系化傳承。

水里國中校長李慧芬表示，水里足球運動主要係由水里國小、水里國中進行推廣，水里國中亟需一座室外11人制場地提供專業安全的運動空間。鳳凰國小梁雅惠校長說，學校女足隊在縣運表現不俗，惟校園跑道仍是紅土材質、足球訓練只能利用現有操場，不同球種在操場上飛來飛去對師生安全十分不利。

水里商工校長徐文法說，學校每年級設有體育班，足球、划船、輕艇都有很好的成績，希望能爭取經費將操場變成專業足球場，破損不堪的環境；如草地面層陷落、排水堵塞、坑洞不平都需要修繕。

(中時 )