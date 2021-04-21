女網紅「十三瑜」近日一篇幫異性友人徵女友文章，內容中細數2人6年來的純友誼互動，對方甚至連孩子都願意幫忙帶，但文章曝光卻引來5萬網友嘲諷，直呼男生根本是工具人界的王者，如今更有大學同學出來爆料男生黑歷史，指他為了載女生，連燙媽都不管。

一名自稱是最強工具人的大學室友的網友在知名論壇「K島(Komica」加碼爆料「他大學時就當到六親不認」，表示當初大二時，自己、工具人王者與另一名室友在宿舍打遊戲，打算打到下午直接去上課，打到一半工具人接到家裡電話通知媽媽煮飯時不慎燙傷，卻在同一時間也接到女方要求去車站載人的電話。沒想到最強工具人秒選擇去載女生，打電話要媽媽自己塗燙傷藥膏後，直奔客運站載人，回宿舍後還得意表示「我明天要跟她去看電影」。

到了隔天最強工具人果然翹課，但傷心的是，工具人在台南FOCUS前等了足足4小時，女生都沒出現，直到晚上才接到電話說睡過頭，改天再約。原PO說，自己和室友因為這件事嘲笑了工具人一番，對方氣不過直接搬出去，3人也因為這樣漸行漸遠，不再聯絡，是最近看到新聞才知道對方還繼續當「工具王」。

不少網友看到後不敢置信，直呼「究極工具人」、「愛丟卡慘死」、「前世還債嗎」、「這不是工具人，是工匠了」，但也有人質疑這番說法，認為真實性有待驗證。

十三瑜一篇「因為你，我相信男女純友誼」，稱雙方認識6年，從大一到現在結婚生子，男生始終陪伴在自己身旁，如今已如同自己家人，就連丈夫都毫不猶豫挑了隻7萬的手錶當作生日禮物送給他，現在就連自己孩子也能放心給他照顧，文末也幫男生徵女友「這樣的男人，單身喔」。

但文章曝光後，5萬網友湧入朝聖，許多「藍勾勾」粉專也毫不客氣開酸「我就問，女生能接受男人有這種異性朋友嗎」、「根本最強工具人」、「工具人界的王者」、「這是工具人界的LV啊」、「這是跟工具箱的合照嗎」、「幫QQ」、「妳就是他沒女友的原因啊」、「看過很多種工具，沒看過這麼萬能的」。

(中時新聞網)