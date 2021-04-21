台北慈濟醫院配合政府今（21）日起施打自費AZ疫苗，開打首日共183人完成第一劑接種，台北慈濟醫院表示，民眾自費接種疫苗意願高，首三日掛號皆已額滿，並已開放次周預約，有需求民眾請即早預約。

台北慈濟醫院指出，為使疫苗發揮最大使用且避免耗損，門診採預約制，不接受現場掛號。民眾報到後，須填寫注射表及意願同意書，並經醫師問診評估後，才能進行接種；接種完畢，需至休息區觀察30分鐘，由醫護人員確認無不適後才能離開醫院。

首日就來接種疫苗的林小姐說，因為疫情因素，原定的商務工作不斷延遲，才會在開放施打的首日，搶第一波來施打，對於疫苗副作用不是特別擔心，僅希望能順利獲得保護力，回歸正常生活。來自澳洲的羅賓森先生則說，施打前就沒有對疫苗有任何擔心，接種過程也感覺很好。

家庭醫學科主任陳正裕表示，本日施打作業相當順利，唯2位民眾出現輕微不適，一位是手肘處起些微紅疹，經觀察紅疹並未持續擴大；另一位民眾則是注射後反應肩頸不適，經初步檢查，除心跳稍降並無大礙，推測應為緊張所致。

(中時 )