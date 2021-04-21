台北5星級飯店餐廳頻推新菜單，中、西餐到無國界料理，端出各式美饌饗客。台北W飯店新上任廚藝總監伍福德（MATTHEW WOOLFORD）有近30年的廚藝經驗，並擅長無國界料理，結合空間風格打造愉悅的用餐體驗，以「美味始終來自於純粹」為理念。

業者表示，伍福德為the kitchen table打造「新・食悟」，除提升與客人之間的互動，使用來自世界各地的高級食材，如法國知名生蠔養殖家族David Hervé的生蠔、入口即化的澳洲塔斯馬尼亞羅賓斯島和牛以及西班牙5J伊比利火腿等，打造出4個不同主題的餐期。

台北W飯店「輕食客」午餐，端出2道式（開胃菜加主菜）與3道式（開胃菜、主菜加甜點或起司）的午間套餐。（台北W飯店提供）

主廚以再忙也要好好吃為概念推出全新「輕食客」菜單，分別有2道式與3道式的午間套餐提供消費者選擇，開胃菜包含蜂蜜布里起司、西班牙冷肉盤、香烤蘿蔓心沙拉等，搭配主食如香軟龍蝦布里歐捲與香烤伊比利松阪豬。

週末晚餐「海鮮之夜」玩轉各式海鮮，以歐美盛行的Wood Fried原木柴燒、Western Classics玩味西方經典與亞式大火快炒（Wok）的Asian Inspiration三種料理風格，玩轉龍蝦與各式海鮮，帶來法式焗烤龍蝦、XO醬炒鮮蝦、與醃肉焗日本生蠔。

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台北W飯店週末晚餐「海鮮之夜」 玩轉各式海鮮美味，體驗餐桌上的海底世界。（台北W飯店提供）

週間晚餐「饗聚YAY!」美食配美酒，提供西班牙伊比利豬冷肉盤等多樣美食讓賓客享用。（台北W飯店提供）

(中時 )