原po說出自己對未來的煩惱時，大批網友看到他的背景後都歪樓。(圖擷取自Dcard)

一名就讀台北醫學大學的男大生，指出自己讀了牙醫系三年想重考台大財金系，原因是這三年讀到心累，現在一堆科目被當，所以他想拚今年7月的指考，重考上台大財金系，他也評估自身2點條件，表示財金系才是真正適合自己的，而網友看到他的超狂背景後更驚呼，「其實你可以考慮直接休學」。

這名就讀牙醫系的男大生昨(20日)在Dcard上發文分享他的煩惱，表示他目前就讀牙醫系三年級，不過最近卻萌生想重考的念頭，「是的沒看錯，是原本牙醫系大三，想重考台大財金」，接著說明他在牙醫系這三年讀得相當痛苦，一堆科目被當，「背一堆專有名詞完全沒動力」，後來才發現自己對牙醫系沒有興趣。

所以他才會萌生重考念頭，想拼今年7月的指考，目標則是台大財金系。而選擇財金系也不是沒有原因，他說一方面是評估自身能力應該是可行，也確定自己對財金是有興趣的，二方面是他現在其實有2間公司，營業額也都穩定成長中，未來賺的錢不會比牙醫少，未來也想往這方面發展，「請問各位有什麼建議嗎？畢竟要從牙醫系大三休學，轉台大財金也是要經過深思熟慮的」。

貼文發出後不少網友被男大生的背景驚呆，「重點：兩間公司」、「一般人去讀牙醫是因為想賺錢，有錢人讀興趣就好了」、「兩間公司還想要讀書？這種堅持我佩服」，不過還是有人給出建議，「已經快讀完了，中途放棄有點可惜。有興趣可以去唸台大財金研究所」，此外，也有人認為這是反串文，「我不相信有兩間公司或是有能力上牙醫系的會上來問這種蠢問題，如果是真的那我也不相信你有能力把公司能管理多好，我看到的是你的幼稚跟不成熟」。

(中時新聞網)