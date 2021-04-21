博鰲亞洲論壇2021年年會20日晚間舉行「中美企業家對話」，博鰲秘書長李保東今日表示，與會的中美雙方企業家都認為處理中美經貿關係應該避免政治化，避免人為製造的困難，脫鉤對誰都沒有好處，將對世界經濟穩定帶來嚴重的破壞和衝擊。

「中美企業家對話」昨日晚間舉行，並沒有對媒體公開，李保東今日下午在博鰲閉幕記者會上被問及會中討論的議題。

他表示，中美經貿關係摩擦是本次年會受到廣泛關注的熱點問題之一，因此昨晚的對話與以往有很大不同，中美雙方陣容強大，且談話時間長，超過預定時間，還有許多外國使節旁聽。

李保東說，會議的重點是探討如何化解中美貿易摩擦，挖掘兩國經貿合作的潛力，促進兩國經貿關係健康發展。

他介紹，中方代表有中國央行前行長周小川、前中國駐美大使周文重、亞投行行長金立群、中石化董事長張玉卓、中遠海運集團董事長許立榮、大唐集團董事長鄒磊，中投副董事長居偉民。

美方參會者包括美國前財長保爾森、美國前商務部長古鐵雷斯、美中貿易全國委員會長艾倫、美中關係全國委員會會長奧倫斯、橋水投資公司總裁、高通首席執行官、高盛集團首席執行官總裁等。

他說，與會嘉賓坦言中美經貿關係面臨的困難，同時也認為中美這樣的兩個國情如此不同的大國，雙方存在著一些分歧是正常的，很多的問題可以透過對話溝通解決，從兩國建交到現在，中美關係從來沒有簡單過。

他說，雙方企業家都認為處理中美經貿關系應該避免政治化，避免人為製造的困難，脫鉤對誰都沒有好處，大家都認為應該透過平等的對話，在合作中加以解決問題。

他表示，關鍵還是要從雙方的共同利益出發，堅持相互尊重合作共贏基本的原則，兩國企業家也都認為合作能夠實現共贏，只有合作才有前途。

(旺報 )