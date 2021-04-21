苗栗市僑育國小參加今年世界兒童畫展成績亮眼，美術老師蔡美珠（中）是最大推手。（僑育國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市僑育國小參加今年世界兒童畫展，1年級學生何苡安，以「騎車趣」1作，獲得特優。（僑育國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市僑育國小參加今年世界兒童畫展初選，參選44件中，共有18件獲選進入決賽，成績相當亮麗，其中，一年級同學何苡安，參選畫作「騎車趣」，將姐弟共騎腳踏車的幸福畫面表露無遺，獲評審青睞，得到特優。幕後推手美術老師蔡美珠多年來，全力推動學生學習各種藝術創作，讓學生盡情習畫及發揮想像。

苗栗市僑育國小，素有藝術村稱號，學校團隊除經營雙語教育、客語教育外，更強調讓學校師生藝術養成，從小培養孩子美感與勇於創作的態度，從一年級至六年級，每周都有兩節的美術課，由美術老師蔡美珠規劃設計各種素材創作，包括書法、輕黏土、水彩、裝置藝術、剪貼、立體創作等。

每年舉行的世界兒童畫展，提供了孩子創作發揮舞台，吸引全校學生熱情參與，蔡美珠在課堂上發掘有美術創意天分的孩子，利用午休時間加以特別指導栽培，透過這樣的用心，僑育國小每年的參加兒童畫展的送件數量非常踴躍。

今年該校國小及幼兒園共送件44件，共有18件作品獲選進入決賽，其中，一年級學生何苡安，以「騎車趣」1作，將姐姐騎腳踏車載弟弟的幸福畫面表露無遺，因此獲評審青睞，獲得特優。

蔡美珠表示，孩子的天份、興趣和認真，是她相當重視的地方，為此她會利用午休時間指導孩子，為了讓更多人看見孩子的畫作，她積極送件參與各種民間比賽，提升孩子的自信心，投入美術創作。

僑育國小校長李雯琪表示，美珠老師對美術教育的投入，就如同繪本《花婆婆》一樣，到處撒下種子，有一天種子一起開花就會成就一整座美麗的城市。學校的美術教育在美珠老師辛勤付出下，讓學校更有活力與美感。

(中時 )