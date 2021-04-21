色彩繽紛的獵奇創意料理近年來相當受歡迎，各種顏色的飲料、冰品，甜點、拉麵等都很具話題性。主打頂級海鮮、肉品及豐富湯頭的「樂崎火鍋」，嚴選新鮮老母雞與豬腳慢熬，滿載精華的澄清老母雞湯底內，注入微量的蝶豆花天然花青素，清澈唯美的藍色湯頭，即日起於「樂崎火鍋民生店」限量推出全新套餐「藍眼淚雞湯鍋」，每日限量10份，想要嘗鮮的人一定要趁早預約。

樂崎火鍋堅持選用頂級海鮮與高檔肉品食材，每日精選在地食材，認真熬湯打造職人湯底，打造出讓人想一再回訪的特色湯頭海鮮涮涮鍋，其中最具特色的湯底為佐藤咖哩風味鍋、特製麻奶風味與東北酸菜風味，搭配上大份量肉盤及澎湃龍蝦海鮮船在網路上累積不少口碑，2021年春夏再度創造出令人眼睛為之一亮的全新湯底「藍眼淚雞湯鍋」，準備好驚豔四座。

樂崎火鍋堅持選用頂級海鮮與高檔肉品食材，大份量肉盤及澎湃龍蝦海鮮船在網路上累積不少口碑。（邱映慈攝）

「藍眼淚雞湯鍋」超夢幻的湖水藍雞湯，特選台灣桂園農場的新鮮老母雞熬出的雞湯為底，耗時八小時慢熬，做工繁雜。選用兩隻上等老母雞及究好豬豬腳，加入開水後小火燉煮進行兩次川燙去血水，慢慢煮滾後每三十分鐘就需將浮末一次次撈出，兩隻老母雞只能熬出七公升的雞湯底，不愧是用眼淚熬出來的藍眼淚雞湯。將湯頭靜置一晚讓味道更顯濃郁，隔日撈去黃澄澄的雞油後，湯頭更加清澈，接著進行二次燉煮，熱騰騰的雞高湯香氣撲鼻而來，每一口都能吃到老母雞和豬腳的獨特膠質風味，最後注入微量的蝶豆花天然花青素，成就這鍋晶瑩剔透的藍眼淚雞湯鍋，入口後的細膩純粹，讓人一喝上癮。

「藍眼淚雞湯鍋」超夢幻的湖水藍雞湯。（邱映慈攝）

藍眼淚雞湯鍋套餐中包含台灣最頂級的氣冷雞腿排，肉鮮汁多、風味濃厚，並附贈菜盤、蛤蜊與附餐各一份，僅限民生店供應，每日限量10鍋，滿足視覺和味覺饗宴的夢幻藍色系鍋物，老饕一定不能錯過。

藍眼淚雞湯鍋套餐中包含台灣最頂級的氣冷雞腿排，附贈菜盤、蛤蜊與附餐各一份。（邱映慈攝）

(中時新聞網)