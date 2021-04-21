駐村藝術家騆瑜利用枯木、剪刀及淋上油彩，以行動藝術演繹人類行為與生態族群之間的衝突。（莊哲權攝）

駐村藝術家騆瑜利用枯木、剪刀及淋上油彩，以行動藝術演繹人類行為與生態族群之間的衝突。（莊哲權攝）

駐村藝術家騆瑜利用枯木、剪刀及淋上油彩，以行動藝術演繹人類行為與生態族群之間的衝突。（莊哲權攝）

騆瑜創作

為提升台東原民文創產業聚落的創作能量，台東縣政府邀請國內外藝術家進駐TTICC臺東原住民文化創意產業園區創作，今年度第1梯次駐村藝術家及新銳創作工作室，21日聚集暢談創作理念，藝術家騆瑜以行為藝術，演繹人類行為與生態之間的衝突。

跨領域藝術家騆瑜全身披掛著用紅繩串起的數十隻銳利剪刀， 沉默地繞場一圈後，用力撼動枯枝， 枯葉唏嗦落下，旁人提著1壺綠色顏料，從她的身上淋灌而下，這件名為「正在生態繁衍」的作品，要呈現的是人類行為導至台東蘇鐵滅絕的可能。

台東縣政府邀請國內外藝術家進駐原住民文化創意產業園區創作，騆瑜是今年度第1梯次的駐村藝術家，另外還有佘心婷、高偉勛，新銳創作工作室則有紀錄片導演張也海˙夏曼、紀錄片導演林光亮、服裝織品設計杜昀庭、音樂創作蘇木城共7位。

縣長饒慶鈴表示，期盼藉由駐村提供國內外創作者的交流平台，以多元的藝術能量滋養台東，打造屬於台東在地的原民藝文場域。

副縣長王志輝表示，今年的藝術駐村計畫取名為「跨越藩籬的限界」，呼應疫情席捲全球造成的國界封閉，各國以電子及媒體科技等方式突破壁壘，並且挑戰自己的框架。

而台東原住民文化創意產業園區則以藝術突破各種藩籬，整合各領域工藝智慧，凝聚新銳創作工作者、藝術家、工藝家、舞蹈家及服裝設計師的創意能量，提升原民文創產業質量。

縣府原民處表示，將分別於6月及9月開啟第2及第3梯次藝術駐村，邀請歌手桑布伊、建築師陳宣誠、獨立策展人彼勇‧依斯瑪哈單等進駐創作。請有興趣的民眾至「TTICC臺東縣原住民文化創意產業聚落網站」申請報名，網址：https：／／tticc.taitung.gov.tw／。

(中時 )