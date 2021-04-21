每個星座的性格都不同，因此想要追求心儀的對象時，就要先了解他們的喜好與個性，才能吸引到他們的注意。專欄作家沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)在書中《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》分享，到底該怎麼做才能吸引到風象星座，讓愛慕者有追愛的方向。

●如何吸引雙子座？

跟他們應對時，讓自己處於上風。雙子座的人興趣廣泛，但都只略懂一點，而沒有深入研究。所以，若你非常了解某件事，你將令他們印象深刻。而且雙子座喜歡對朋友進行某種智力測驗，如果你通過了測驗，就會受到他們的歡迎。你甚至可以自己選擇測驗的主題；他們對書籍、音樂、藝術、政治都深感興趣。

請注意不要過度保守或墨守成規，那會讓雙子座覺得很無趣，但請坦白說出你對任何事的想法，雙子座欣賞誠實坦率的人，兩人能順暢地交流，即便意見相反，都有助於彼此了解。不要試著跟他們鬥智，除非你有足夠的資訊支持你的論點。雙子座(無論男女)都會把言語當作武器，雙子座的人喜歡知性談話，卻也喜歡談論八卦。若你知道任何關於知名人士，或是共同朋友的趣聞軼事，他們都願意洗耳恭聽。此外，他們也很喜歡帶給他們歡笑的人。

想送禮物給他們嗎？手環與戒指可以襯托出他們豐富的手部動作。或者給他們某種刺激──書籍、填字遊戲、有趣的電腦軟體、最新版的字典讓他們的大腦忙碌起來。我要特別提醒的是，雙子座極度地敏感，他們必須相信自己身邊的人。所以絕對不要讓他們有理由懷疑你(即便你確實在敷衍他們)，也不要懷疑他們，沒有什麼比不被相信更令雙子座的人感到痛苦。

●如何吸引天秤座？

天秤座是十二星座中的珍寶──就像你在Tiffany櫥窗裡看到的珠寶，而不是Woolworth架上的那種。他們生來就是要被崇拜的；他們彬彬有禮、幽默風趣、善於社交。不用煩惱要跟他們談論什麼話題，天秤座的興趣廣泛(包含戲劇、骨董、佈置)，而且非常健談，當然，他們最喜歡的話題是他們自己。你會發現，就算他們看似在談論其他事，其實還是在談論自己的興趣。大方地依照事實根據讚美他們，他們將會被你吸引。

若這麼做有點累人，你可以改聊當前某個具有爭議性的問題。抱持堅定的立場，但不要引戰或令他感到討厭。天秤座向來都對問題的兩面很感興趣，如果你提出了某個堅定的看法，他們將很樂意告訴你另一方的想法；這不會導致不愉快或爭執(天秤座的人害怕爭吵)，但會讓你們的對話更加熱烈。此外，跟天秤座說他們有多聰明，以及你從中學到了多少，絕對不會有錯。

天秤座的人愛好享受，會根據人們去的地方來評斷他人。他們認為，一流人士不會去二流的地方，除非是為了幫助弱勢。氣氛非常重要，不適當的環境會讓人心煩。天秤座不介意要花多少錢，總是覺得只要自己開心就值得了。

若你想討好天秤座的人，請展現出你的品味。不要穿得很邋遢。天秤座喜歡因為自己的約會對象而感到驕傲。如果你邀請天秤座到你家，請確認氣氛是否合宜，不要有嘈雜的音響與俗豔的燈光，晚餐最好很美味(即便你是從高級餐廳訂的也一樣)，並且用最好的瓷器與水晶器皿盛裝；有燭光的話更好，優美的音樂也很有幫助，天秤座的人喜歡和諧的聲音。

一般而言，不要對任何事有所保留，請盡量坦誠。無論你是否批評得太多、太快，天秤座都認為比說得太少、太晚好得多。

●如何吸引水瓶座？

他們熱愛社交，很容易交到朋友；他們有趣、善於交談，但還是比較喜歡談論重要或有意義的事。不過，如果他們沒有做出任何結論，也不要覺得驚訝。在談論永恆的真理時，有時很難直接切入重點。

水瓶座的人通常都彬彬有禮，卻難以捉摸；這種性格是不可能改變的，尤其是沒有直接受到攻擊時。當有人直接靠近時，他們往往會變得退縮；要讓他們展現出同情心，是很容易的一件事。水瓶座是興趣廣泛的人道主義者，他們看的是大局，而不是小缺點。

他們對各種書籍、藝術或科學深感興趣，多數水瓶座的人都對科學抱持興趣；他們也有各式各樣的嗜好，並且對各種小玩意感興趣。若你無法與水瓶座共享所有興趣，至少不要對他們的興趣廣泛感到嫉妒。他們生來就注定如此。水瓶座不是那種只吃牛排馬鈴薯的人，他們更喜歡到小餐館享用西式中國菜，水瓶座總是喜歡嘗試不同的事物。

給他們時間了解你、相信你、依靠你。水瓶座的人也許會聽從你的建議，但因為他們太聰明，不會被騙。他們不會一直聽取糟糕的建議；他們會直接避開提供建議的人。請特別注意，絕對不要因為某個錯誤而對水瓶座叨念。他們會很快地承認，然後就忘記了；一個小錯對他們並不重要，如果你為此不停地嘮叨，他們只會覺得你很奇怪。

【作者簡介】喬安娜‧瑪婷‧沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)

喬安娜長期擔任專欄作家、書籍作者、講師與顧問。她曾為許多美國、歐洲與拉丁美洲的雜誌——《美麗佳人》（Marie Claire）、《哈潑時尚》（Harper’s Bazaar）、《紅皮書》（Redbook）、《悅己》（Self）、《青年雜誌》（YM）、《美麗家居》（House Beautiful），以及《StarScroll International》撰寫每月星座運勢。除了《占星自學聖經》以外，喬安娜也是《性愛占星學》（這本書在全球銷售超過一百萬本），以及互動式有聲書《占星學的起源》的作者。

喬安娜是一位大受歡迎的電視與廣播名人，曾經接受過芭芭拉‧華特斯（Barbara Walters）、雷吉斯‧菲爾賓（Regis Philbin）和莎莉‧菲傑西‧菲拉斐爾（Sally Jessy Raphael）的專訪。她曾在NBC電視台的《今日紐約》（New York Today）和康乃狄克州有線電視第12台（CT Cable Channel 12）的《費爾菲交流》（The Fairfield Exchange）中的常態星座短片裡出現。此外，她也經常在美國各地的電視與廣播節目中擔任來賓。

本文摘自《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》

《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》/柿子文化

(中時新聞網)