雲林縣傑出表演團隊昇平五洲園、五洲小桃源掌中劇團、太日樂集21日同場演出。（雲林縣政府文觀處提供）

雲林縣今年有7個演藝團隊入圍本縣傑出演藝團隊，獲補助10萬元至25萬元不等，其中3團是布袋戲團！事實上，雲林縣目前已有4個布袋戲團是國家級扶助團隊，「布袋戲的故鄉」非浪得虛名，雲林縣府文化觀光處舉辦第15屆金掌獎開始徵件，一般民眾也可以參加口白競賽。

文觀處21日舉行雲林縣傑出演藝團隊授證典禮，共有雲林愛樂室內合唱團、太日樂集、吳萬響掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、五隆園掌中劇團、樂耕農室內樂團、咚咚舞蹈團入選。

文觀處長陳璧君表示，為鼓勵縣內的表演藝術創新，每一年舉辦比賽扶植傑出團隊，其中掌中戲就有2007年開辦的金掌獎、2013年的小金掌獎、2019年的青年金掌獎、2020年再增口白創意競賽，全民都能參與。

她說，布袋戲傳習中心將於2023年竣工，今年各類布袋戲獎項更著重人才培育、節目創新，鼓勵傳統藝術走向數位科技化。

雲林縣現有4個布袋戲團出類拔萃入選國藝會的「Taiwan TOP」扶植團隊，分別是昇平五洲園、真雲林閣掌中劇團、五洲小桃源掌中劇團、廖文和布袋戲團，是全台最多的縣分。

今年度雲林縣金掌獎、青年金掌獎、口白競賽徵件起跑，總獎金217萬，增加評審團特別獎以鼓勵創意優秀團隊；口白競賽開放所有對偶戲有興趣的一般民眾參賽。

(中時 )