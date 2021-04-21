日電貿（3090）總經理于耀國21日表示，被動元件第三季能見度不差，鋁質電容因第三代半導體材料崛起，帶動快充電源的換機需求，導致交期已經延長一倍至16周以上；鉭質電容也因車用需求帶動，價格上漲6～90％，平均調漲幅度達10％。

于耀國強調，鉭質電容、固態電容及鋁電容供給最為吃緊，MLCC近日因虛擬貨幣價格暴漲，帶動顯卡需求，板卡類相關應用湧現急單，在急單效應之下，交貨比較辛苦。

日電貿以往庫存大約2個月，目前庫存水位僅1.2～1.3個月，雖然市場一直有重複下單的雜音，但是第三季能見度不錯，日電貿盼再拉升庫存水位，但應用在汽車的MLCC、晶片電阻及鉭質電容，手上幾乎沒有庫存。

日電貿為全球最大鋁電廠佳美工的代理商，于耀國指出，鋁電因上游原材料價格上漲、鋁箔成本提升，需求面上，第三代半導體材料如氮化鎵、碳化矽的崛起，帶動快充電源的換機潮，交期已經從8周延長至16～20周，貨源緊缺，加上大陸政府最近對許多原材料要求嚴格控管產能，替鋁電未來的價格、供需添變數。

至於鉭質電容、固態電容則因供貨廠家稀少，鉭質電容價格漲幅少則6％，高則90％，平均來說調漲了10％以上；固態電容也在車用、5G、PS5、Xbox的需求高漲之下，成為這一波漲勢相對較大的被動元件。

于耀國表示，汽車及手機仍是吸納MLCC產能的最大產能出海口，手機市場從去年11-12月開始，華為被美方制裁一路追打，所釋出的市場可望在第三季由其他手機品牌廠補上，這是MLCC第三季潛在動能。

對於MLCC的漲勢，于耀國指出，大部分的客戶都已經調漲價格，製造原廠也先對通路商調價，但是漲幅不像2018年那一波動輒30～40％的漲幅起跳，而且每家客戶感受不同，與該客戶的應用市場有關，儘管如此，于耀國認為，「這一波的價格調漲比較健康」。

日電貿目前也是韓商三星電機的代理商，若原廠調漲價格，日電貿也會跟進反應價格，且漲幅會高於原廠，主要是運輸成本占被動元件成本比率相對較高，貨運、海運的運輸成本增加不少，因此必須以相對的漲幅因應。

(工商 )