中國大陸國家稅務總局為落實《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，於日前公告《關於簡併稅費申報有關事項的公告》（國家稅務總局公告2021年第9號，又稱「簡併稅費申報」）。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷21日表示，過往申報不同名目之稅種時，常出現需重複填寫、報送繁瑣或其他常見之人為錯誤，「簡併稅費申報」因為整合兩種申報，將有助達到優化辦稅流程、減輕辦稅負擔及提升辦稅品質等目標。呼籲台商應立即評估現有之稅費申報情形，避免未來可能遭稅務機關裁罰。

「簡併稅費申報」係整合二種申報：一、將「城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅、耕地佔用稅、資源稅、土地增值稅、契稅、環境保護稅及煙葉稅」十個稅種整合為一張《財產和行為稅納稅申報表》，自2021年6月1日起全國納稅人開始適用；二、將增值稅、消費稅及附加稅費申報表進行整合，自2021年5月1日起，僅在海南、陝西、大連及廈門等四個地區試點。

徐曉婷補充，未來《財產和行為稅納稅申報表》是由「稅源明細表」自動生成，在政策銜接上，建議納稅人在納稅申報前，應盡快收集上述十個稅種「稅源明細表」的稅務基礎數據，對於城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅等穩定稅源，可以一次填報、長期有效；對於印花稅、耕地佔用稅、資源稅等一次性稅源，可以在申報前填寫。

(工商 )