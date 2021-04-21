碳纖維因日本東麗碳纖受到管制所造成的缺口，加上波音新機接單量提升，且美國政府風電補助延長至今年底，價量行情持穩推進。無獨有偶，ECH也在第2季歲修、下游風電領域需求強勁，加上歐美市場轉單，亞洲Epoxy業者積極備料提升產能利用率，市場買氣轉強，行情看漲。台塑（1301）、上緯（3708）、南寶（4766）營運添力。

台塑表示，碳纖維近期雖有中國大陸同業吉林精功及吉林碳谷提高產量供應運動器材市場，但短期仍難以填補日本東麗碳纖受到管制所造成的缺口。

ECH第2季有包括韓國樂天精化、韓華、日本大阪曹、鹿島化學及大陸揚農化工ECH同業安排歲修，合計年產35.9萬噸，占亞洲產能15.2％，供給減少，行情看漲。

台塑年產碳纖維8,750噸，目前每年供應3,500噸給陸上風機業者，1,500噸給國外離岸風機業者；預估2022～2025年台灣離岸風電風機需求，碳纖約需使用2,200噸。

上緯投控認為，今年碳纖事業可望加速成長；除碳纖拉擠碳板打進三菱重工維特斯（MHI Vestas）供應鏈，期盼上半年完成GE認證，下半年開始出貨。

南寶碳纖維複合材料近期最為看好的應用為汽車加強柱和內飾板、筆電上機與鍵盤框架殼和摩托車安全帽。南寶新材料（淮安）合作對象熟悉消費性電子與汽車產業相關客戶，複合射出技術用於結合塑膠部件與南寶碳纖維複合材料，已於2020年12月開始試產，並獲大陸內銷筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單。

(工商 )