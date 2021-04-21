《食尚玩家》全新單元「魚肉鄉民」開播後頗受好評，小賴日前面對媒體時曾透露，第二集來賓讓愛說話的他完全插不上話，錄完影後更對這位來賓崇拜不已，令外界好奇這究竟是哪號人物。20日答案揭曉，《食尚玩家魚肉鄉民》第二集邀請到的大來賓是立委高嘉瑜，九賴兩人寄生最能代表鄉民的港湖女神，一起前往台北市內湖吃喝玩樂。

錄影前，歌手出身的小賴表示很想聽高嘉瑜高歌一曲，沒想到一開錄，高嘉瑜便許願跟陳零九合唱他的成名曲〈天黑請閉眼〉，讓小賴如願聽到高嘉瑜歌聲。只見高嘉瑜頭一句音調就不對，陳零九傻眼笑說：「我接不下去。」高嘉瑜於是改唱〈隱形的翅膀〉雪恥，結束後陳零九拍手叫好，高家瑜則驕傲表示：「我經過千錘百鍊，期待可以在台灣各地辦巡迴演唱。」

小賴（左起）、高嘉瑜與陳零九相見歡。（TVBS提供）

一行人前往高嘉瑜必去的港式餐廳，店內除了有滿滿的經典港片梗讓觀眾回味無窮，還有一個大大的「吵架王」匾額。高嘉瑜看到匾額後有感而發：「平常工作我發現官員都很喜歡嗆我，但我也不是吃素的，你嗆我我就嗆你。」小賴緩頰：「你被嗆的時候有用唱歌回擊嗎？」高嘉瑜則搞笑表示：「不行啊，我唱歌是讓他享受，還是要用吵架的，以後質詢蘇貞昌院長我要在桌上放『吵架王』匾額。」語畢惹得眾人捧腹。

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