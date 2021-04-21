橡皮擦印製有台南小吃、景點特色，還錄製長約1分鐘音檔，掃描橡皮擦QR Code就能聽見。（曹婷婷攝）

蔡英文總統將於明天422世界地球日接見環保團體，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰將帶著1盒「無毒留聲」創意橡皮擦送小英，並提出7項守護土地訴求。他說，送橡皮擦有2個意義，一是每個橡皮擦都錄製有台南聲音，傳遞台南人心聲給總統，再者是無毒，希望政府拿起橡皮擦，擦掉土地汙染破壞，「土壤是要傳給子孫的」。

黃煥彰26年來追著事業廢棄物議題奔波，他說，愈看愈膽戰心驚，希望藉由送上這個台南特色小禮物的機會，向總統提出建言。

他說，橡皮擦印製有台南小吃、景點特色，還錄製長約1分鐘音檔，掃描橡皮擦QR Code就能聽見，包含謝銘祐的歌聲、葉東泰的詩，深具在地味，重點是材質不含PVC，代表人民希望我們用的產品及土地都能無毒。

黃煥彰強調，這幾年陸續看到很多假循環經濟之名破壞土地的事，很多事業廢棄物假利用之名，卻沒被妥善製成安全的產品，也可見事業廢棄物埋入魚塭、農地。根據環保署公布近5年查出969場非法棄置，完成清除僅71場，未查獲非法棄置場址數量更多，整個台灣事業廢棄物進入惡性循環，這是土壤安全的大危機。

除了呼籲土地土壤安全乾淨無毒，他也疾呼，環評案必須建立退場機制，他說，許多老舊環評案因氣候變遷、發現新物種、潛在風險等爭議多年，但環評案沒有退場機制，使得開發商能捲土重來，招致人民抗議，對政府愈來愈不信任。

他舉例，龍崎廢棄物掩埋場環評通過，後續卻被發現是山崩地滑地質敏感區，桃園藻礁案也一樣，若重啟環評，相信就不會有後面進入公投的爭議，可以減少民耗。

黃煥彰提出7點建議包括環保署提案修改環評法，讓新舊環評案15年未動工者有退場機制；

環保署需修改焚化爐底渣管理辦法、將低密度再生透水混凝土排除使用於農漁用地；有害事業廢棄物要認定為資源化產品，其TCLP毒性溶出試驗需檢驗合格；需用科技的技術讓事業廢棄物變成安全的產品、再利用產品須結合製程。

此外，農委會與農業局應嚴審農地地目變更使用方式；並建立保護農漁用地的政策，避免農漁用地不斷成為廢棄物棄置場。監察院對包庇官員應適度行使彈劾權，以發揮守護國土、守護人民的價值。

(中時 )