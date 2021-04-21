國際晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）與安全EDA（Security Electronic Design Automation）領導廠商尚承科技（ECOLUX Technology）合作，正式成為安全設計合作夥伴，結合RA系列裝置的硬體安全功能與尚承科技的韌體加密保護服務（Firmware Encryption & Protection Service，FEPS），從產品設計源頭就導入防護機制，讓產品製造商專注研發創新產品，不怕產品被山寨，也不用擔心韌體演算法、個資等重要資產或資料被剽竊，讓消費者安心使用物聯網產品。

韌體是產品製造商最重要的資產之一，但往往也是最容易被忽略的安全破口，透過尚承科技開發的直覺式安全開發工具PiLock，整合同為通過Arm PSA（Platform Security Architecture）安全認證的RA系列裝置及韌體加密保護服務，製造商不需花費額外人力與時間撰寫安全程式，即可在10分鐘內自行完成韌體IP全生命週期的安全保護。

該合作方案充分發揮RA系列晶片強大的嵌入式安全性，並大幅降低製造商採用該系列晶片安全功能的技術門檻。在智慧工廠、IoT端點與邊緣設備、智慧家電、嵌入式醫療裝置、無人機以及其他需要保障安全性的應用領域，幫助製造商安全且快速地推出創新產品。

(工商 )