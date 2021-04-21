FPGA廠賽靈思（NASDAQ：XLNX）推出全新自行調適系統模組（system-on-module；SOM）Kria產品組合，這款可立即投入量產的小尺寸嵌入式板卡能在邊緣應用中達成快速部署。

Kria自行調適SOM具備完整的軟體堆疊、預先建構且可立即量產的加速應用，成為將自行調適運算帶向人工智慧（AI）和助力軟體開發人員的新方法。

賽靈思Kria SOM產品組合中的首發產品為Kria K26 SOM，專為智慧城市和智慧工廠中的AI視覺應用打造。賽靈思SOM產品藍圖涵蓋各種類型，從針對尺寸和成本受限的應用所打造的成本優化型SOM，到為開發人員提供每瓦更多即時運算能力的高效能模組。

賽靈思產品與平台行銷副總裁Kirk Saban表示：「賽靈思進軍蓬勃發展的系統模組市場，是建立在我們不斷超越晶片業務而演進的發展基礎上，這樣的演進始於我們專為資料中心開發的Alveo板卡，繼而導入完整的板卡級嵌入式系統解決方案。Kria SOM產品組合將賽靈思的市場擴展到更豐富的邊緣應用，並提供數百萬名軟體與AI開發人員運用靈活應變的硬體功能。」

Kria KV260 Vision AI入門套件為視覺應用設計提供經濟實惠、易於使用且開箱即用的開發平台。該套件是專為支援Xilinx App Store中提供的加速視覺應用而設計，並且能在開發人員不具備FPGA知識或FPGA工具的情況下成為一個絕佳的方法，在不到一個小時的時間內啟動和運行。

(工商 )