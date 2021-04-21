法國超人氣潮靴 PALLADIUM 以永續環境理念為主題，在今年4月地球環保日前夕推出全新「地球系列：橘標防水RCYCL LT+Z系列」，將橘標防水科技與潮流軍風結合地球友善物料，並加入再生防水拉鍊設計，打造兼具機能潮流與方便穿脫的永續靴款。

PALLADIUM本季以城市機能軍風推出春夏服飾配件重點單品，以超薄科技面料打造的軍風襯衫、衝鋒衣拉開拉鍊還能直接變成斗篷短上衣、防風連帽軍裝外套等，更延伸橘標防水RCYCL LT+Z的設計元素推出同款機能潮流小包，多功能扣件背帶設計可隨心變換3種背法，堪稱梅雨季最強穿搭單品。

可調式日型扣設計以及多功能三角戰術勾可以自由調整肩背背法或吊掛使用。（圖／品牌提供）

延續地球系列將 WATERPROOF PLUS 橘標防水科技結合永續製鞋概念，大量使用PET再生纖維及再生廢棄橡膠結合生物可分解塑料，不僅鞋面以100% PET再生纖維製成，內層更採用TPU綠色材料製成「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」完整包覆鞋身，持續維持乾爽透氣、夏季也不易悶腳，鞋帶、鞋身織帶也皆使用100%再生PET製成，每雙鞋相當於循環再生約9.8個500ml塑膠寶特瓶；系列搭載再生LITE+輕量進化大底，打造輕盈腳感的同時也減少15%的橡膠浪費，就連內側的防水拉鍊都採用再生材質。

PALLADIUM本季以城市機能軍風推出春夏服飾配件重點單品。（圖／品牌提供）

全新「地球系列：橘標防水RCYCL LT+Z系列」共推出四色，除了超人氣的深苔黑綠、迷霧灰、叢林綠等經典配色外，更特別推出充滿夏日明亮感且難得一見的軍風「沙漠金色」，搭配灰色橡膠大底，讓人人都能輕鬆駕馭時尚的硬派軍風穿搭。

軍靴除了超人氣的深苔黑綠、迷霧灰、叢林綠等經典配色外，更特別推出充滿夏日明亮感且難得一見的「沙漠金色」。（圖／品牌提供）

從物料選擇、鞋款製作到鞋盒設計皆秉持永續循環再利用的原則，符合多項國際認證包含GRS全球回收標準認證、GOTS全球有機紡織認證、OEKO-TEX®Standard100紡織品無毒保證標章、SCS再生材料成分認證與國際Vegan標章認證等，連鞋盒也採用可回收的再生材質，展現堅持永續潮流的決心，是不論晴天雨天都適合上街的時尚防水靴。

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「PALLADIUM機能潮流小包」乙個。（隨機寄送不挑色）

★活動時間 ｜ 即日起-4/29

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)