法國超人氣潮靴 PALLADIUM 以永續環境理念為主題，在今年4月地球環保日前夕推出全新「地球系列：橘標防水RCYCL LT+Z系列」，將橘標防水科技與潮流軍風結合地球友善物料，並加入再生防水拉鍊設計，打造兼具機能潮流與方便穿脫的永續靴款。
PALLADIUM本季以城市機能軍風推出春夏服飾配件重點單品，以超薄科技面料打造的軍風襯衫、衝鋒衣拉開拉鍊還能直接變成斗篷短上衣、防風連帽軍裝外套等，更延伸橘標防水RCYCL LT+Z的設計元素推出同款機能潮流小包，多功能扣件背帶設計可隨心變換3種背法，堪稱梅雨季最強穿搭單品。
延續地球系列將 WATERPROOF PLUS 橘標防水科技結合永續製鞋概念，大量使用PET再生纖維及再生廢棄橡膠結合生物可分解塑料，不僅鞋面以100% PET再生纖維製成，內層更採用TPU綠色材料製成「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」完整包覆鞋身，持續維持乾爽透氣、夏季也不易悶腳，鞋帶、鞋身織帶也皆使用100%再生PET製成，每雙鞋相當於循環再生約9.8個500ml塑膠寶特瓶；系列搭載再生LITE+輕量進化大底，打造輕盈腳感的同時也減少15%的橡膠浪費，就連內側的防水拉鍊都採用再生材質。
全新「地球系列：橘標防水RCYCL LT+Z系列」共推出四色，除了超人氣的深苔黑綠、迷霧灰、叢林綠等經典配色外，更特別推出充滿夏日明亮感且難得一見的軍風「沙漠金色」，搭配灰色橡膠大底，讓人人都能輕鬆駕馭時尚的硬派軍風穿搭。
從物料選擇、鞋款製作到鞋盒設計皆秉持永續循環再利用的原則，符合多項國際認證包含GRS全球回收標準認證、GOTS全球有機紡織認證、OEKO-TEX®Standard100紡織品無毒保證標章、SCS再生材料成分認證與國際Vegan標章認證等，連鞋盒也採用可回收的再生材質，展現堅持永續潮流的決心，是不論晴天雨天都適合上街的時尚防水靴。
▍文末贈獎 ▍
1. 截圖內文回貼留言處
2. 留言 ＠3個朋友 寫下最喜歡的款式＋FB按讚公開分享本貼文
★獎品內容 ｜「PALLADIUM機能潮流小包」乙個。（隨機寄送不挑色）
★活動時間 ｜ 即日起-4/29
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。