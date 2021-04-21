頭份市立圖書館推動各種閱讀活動，獲得今年教育部閱讀磐石獎。（頭份市公所提供／謝明俊俊苗栗傳真）

頭份市立圖書館推動各種閱讀活動，獲得今年教育部閱讀磐石獎。（頭份市公所提供／謝明俊俊苗栗傳真）

頭份市立圖書館推動各種閱讀活動，獲得今年教育部閱讀磐石獎。（頭份市公所提供／謝明俊俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市立圖書館，持續推動國中小學生閱讀習慣，榮獲110年度「教育部閱讀磐石獎─閱讀推手團體組」，頭份市長羅雪珠將繼續支持市立圖書館推動閱讀，以「全民悅讀及全齡閱讀」為市圖工作理念，創造一個全民悅讀以及全齡閱讀的環境。

教育部所主辦的「閱讀磐石獎」，是國內推動閱讀工作的最高榮譽，深受全國國中小、公共圖書館、社會團體、教育工作者的重視與肯定。

閱讀力是國家的競爭力，閱讀力更是個人的競爭力，頭份市長羅雪珠上任後全力支持市圖推動閱讀工作，針對不同年齡層及不同族群對「知」的需求，舉辦各項閱讀活動，創造一個全民悅讀以及全齡閱讀的環境。

市圖為了深耕閱讀，歷年來規劃各項活動，包括了，推動新生兒閱讀起步走─閱讀禮袋贈書；2-6歲幼兒故事唱玩遊樂園系列嬰幼兒閱讀活動加強閱讀植根；針對國中小學童推動動腦桌遊趣及科學大魔界等自然科學系列活動、偏鄉閱讀不斷電系列活動；針對一般民眾推動生涯歸劃、健康保健等系列活動；針對樂齡朋友推動銀髮閱讀樂生活等系列活動；針對客家族群及新住民推廣系列客家文化主題活動及新住民系列閱讀活動等等。

未來，市圖期許以豐富館藏資源提供讀者能大量閱讀增加閱讀能力，結合社區資源共同辦理藝文活動更豐富，加強偏遠地區學校資源整合與推廣合作，並輔以志工服務等人力資源整合，創造更完繕的人力需求，更有效整合運用圖書館內外部資源推動閱讀。

頭份市立圖書館去年亦榮獲「109年度苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫─優等獎」，今年再獲「教育部閱讀磐石獎-閱讀推手團體組」，兩年內囊括國內推動閱讀工作2項榮譽獎項，可見頭份市對於閱讀教育的重視。

(中時 )