在台灣屬稀有迷鳥的灰雁，首度在台東現蹤。（莊哲權攝）

在台灣屬稀有迷鳥的灰雁，首度在台東現蹤。（莊哲權攝）

灰雁在台東

1隻罕見嬌客「灰雁」台東利嘉溪出海口近日出現，這是灰雁在台東的首筆紀錄，全台則是每隔幾年偶爾會出現，屬稀有迷鳥，據文獻記載，歐洲家鵝就是灰雁馴化而來，這隻迷航的歐洲家鵝祖先，飛越千萬里來到台東，吸不少鳥友前去一睹其丰采。

「1隻鵝有什麼好拍的？」，台東利嘉溪口從去年底開始，出現多種令鳥友驚喜的罕見鳥類，包括從大漠來的漠（即鳥）、長得像唐老鴨的花鳧、鳥界明星黑面琵鷺，還有暗色型小白鷺、珍稀的唐白鷺等等，日前則來了1隻超級迷鳥「灰雁」，吸引不少鳥友前去拍攝，路過的民眾不明就裡，以為只是1隻鵝。

鳥友說，餐桌上的鵝其實就是在遠古時期由雁屬馴化成的家禽，一般認為亞洲家鵝是鴻雁馴化形成，歐洲家鵝則是灰雁的後代，而不論是鴻雁或灰雁，在大陸都被稱為大雁，古代許多文人雅士都喜歡以雁入詩。

鳥友指出，灰雁在台灣為稀有迷鳥，每隔幾年會零星出現，根據文獻，1988年屏東龍鑾潭紀錄過7隻，1990年宜蘭蘭陽溪口出現5隻，2000年在屏東東港曾有4隻紀錄，最近是2016年新竹金城湖來了7隻。。

鳥友表示，繁殖於西伯利亞、歐洲北部、大陸新疆西部北部、青海柴達木盆地青海湖、黑龍江等地，以野草和種子為主食，偶爾也會吃小蝦、田螺。

鳥友說，這次迷航到台東的灰雁還是幼鳥，也是台東首筆紀錄，灰雁喜群居，有飛越千里的越冬習性，但是台灣並不在牠們遷徒的航道上，祝福這隻落單的灰雁，能平安返鄉。

(中時 )