交通部規畫在台61線西濱快速公路設置休息站，台南市政府爭取在將軍區增設「將軍休息站」，21日立法院交通委員會召委林俊憲立委邀請交通部公路總局、觀光局及國產署等單位到場現勘。交通部政務次長陳彥伯建議南市府先做可行性研究，再提報到公路總局做評估。

台61線長達300多公里，有「窮人的高速公路」之稱，交通部規畫在全縣廣設13個休息站，今年初已在雲林縣口湖鄉，設置全台第一座西濱休息站；台61線在台南境內經過3個行政區，台南市長黃偉哲提出在將軍漁港設置休息站的構想。

台南市副市長趙卿惠表示，台61線經過北門、將軍及七股3個行政區域，地方很期待設置休息站，不只服務用路人，未來引進的營運廠商更可為地方帶來就業機會，對地方發展貢獻良多。

南市府觀光旅遊局長郭貞慧說，將軍交流道是台61線在台南境內位處中間樞紐地帶，可快速連結至濱海景點，目前該處旁有閒置的國有鹽灘地尚未開發利用，可就近打造成為休息區。

陳彥伯表示，現在大家以準高速公路的想法看待台61線，因此才想要比照高速公路設立休息站或服務區，現在先就路權範圍內設置休息站，至於大型的服務區，未來將配合相關辦法的修訂來設立。

林俊憲說，地方對於增設休息區殷切期待許久，未來將積極協助地方向公路總局爭取增設將軍休息區，促進觀光發展並帶動地方繁榮。

(中時 )