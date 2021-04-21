分手後你會選擇繼續當朋友？還是老死不相往來？到底哪些星座分手之後又容易複合呢？《搜狐網》運勢專欄點名4星座男女最重情重義，也最念舊情，甚至部分人還會出現「吃回頭草」的情況。

獅子座：

獅子座是太陽的守護星座，儼然王者降臨的氣勢，讓他們在團體中相當顯眼，不過驕傲自大的獅子座遇到愛情，總是會一秒化身小貓咪，對著另一半瘋狂撒嬌、極盡討好，要是因為種種原因分手，獅子座儘管外表看起來相當灑脫，但夜深人靜時不免一個人黯然傷神。

天秤座：

天秤座總是給人優雅、愛美的形象，但面對愛情，內心深處還是放不下曾經的舊情人，儘管表面看起來雲淡風輕，但還是會常常點進對方的社群主頁關心近況，只是天秤座往往因為愛面子，很少會真正付出行動主動聯繫對方。

雙魚座：

多愁善感的雙魚座是典型的拿得起、放不下的人，嘴上說不再聯繫舊情人，但其實私底下哭得肝腸寸斷，即便有了新對象，對於舊情人依舊難以忘懷，畢竟是自己真正付出過的人，因此如果時機恰當，復合的機率也不低。

巨蟹座：

巨蟹座是月亮的守護星座，因此月亮的陰晴圓缺都會影響著巨蟹座的情緒，加上他們心腸軟，如果知道舊情人過得不好，心裡也不好受，若是雙方都單身，且時機恰當，復合機率是相當高的。

(中時新聞網)