國內電動機車龍頭Gogoro前進海外，宣布與印度最大機車製造商Hero策略聯盟，加速印度迎來永續的電動移動時代。這次合作促成印度銷量第一、也是全球最大專注於摩托車及速克達的製造商 Hero，與在智慧移動創新領先、且擁有全球最大規模電池交換網路的 Gogoro 攜手，雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力為當地市場開發 Hero 品牌 “Powered by Gogoro Network (PBGN)” 的電動機車。

Hero MotoCorp 的董事長兼執行長 Dr. Pawan Munjal 表示：「我們的策略合作夥伴 Gogoro 認同 Hero “成為移動的未來 (Be the Future of Mobility)” 理念，透過我們 “創造、合作、啟發 (Create, Collaborate ＆ Inspire)” 的使命逐步落實。

Hero 在二輪機動車輛的領導地位、國際規模與創新動能，結合 Gogoro 在台灣與世界各地多年來展現出獨到的電池交換商業模式，讓今天成為我們旅程中，另一個重要的里程碑。」，他也同時指出：「這個夥伴關係，會進一步強化我們現有在電動車產品組合上的成果與合作，同時也會更佳地延伸我們位於齋浦爾 (Jaipur) 的創新與技術中心 (CIT) 以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。

Hero 與 Gogoro 有著共同的理念與承諾，希望『加速推展智慧與永續電動移動』至印度與全球各地，這個合作會強化與促進印度政府電動化的決心，對於印度未來能源及交通發展，也將帶來深遠的影響。」

「我們正處於『都會移動轉型』與『智慧城市演化』的重要階段，印度有超過 2 億 2,500 萬輛的燃油二輪機動車輛，對於智慧、永續電動交通、與能源補給的需求將會十分龐大」，Gogoro 的創辦人暨執行長陸學森表示：「Hero 與 Gogoro 的合作是為了應對即將到來的挑戰，Hero 於印度市場深耕的能量，加上 Gogoro 的業界創新能力，雙方將一同在印度打造智慧車輛與 Gogoro 電池交換網路。」

(中時 )