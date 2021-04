國內電動機車龍頭Gogoro前進海外,宣布與印度最大機車製造商Hero策略聯盟,加速印度迎來永續的電動移動時代。這次合作促成印度銷量第一、也是全球最大專注於摩托車及速克達的製造商 Hero,與在智慧移動創新領先、且擁有全球最大規模電池交換網路的 Gogoro 攜手,雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司,並協力為當地市場開發 Hero 品牌 “Powered by Gogoro Network (PBGN)” 的電動機車。

Hero MotoCorp 的董事長兼執行長 Dr. Pawan Munjal 表示:「我們的策略合作夥伴 Gogoro 認同 Hero “成為移動的未來 (Be the Future of Mobility)” 理念,透過我們 “創造、合作、啟發 (Create, Collaborate & Inspire)” 的使命逐步落實。

Hero 在二輪機動車輛的領導地位、國際規模與創新動能,結合 Gogoro 在台灣與世界各地多年來展現出獨到的電池交換商業模式,讓今天成為我們旅程中,另一個重要的里程碑。」,他也同時指出:「這個夥伴關係,會進一步強化我們現有在電動車產品組合上的成果與合作,同時也會更佳地延伸我們位於齋浦爾 (Jaipur) 的創新與技術中心 (CIT) 以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。

Hero 與 Gogoro 有著共同的理念與承諾,希望『加速推展智慧與永續電動移動』至印度與全球各地,這個合作會強化與促進印度政府電動化的決心,對於印度未來能源及交通發展,也將帶來深遠的影響。」

「我們正處於『都會移動轉型』與『智慧城市演化』的重要階段,印度有超過 2 億 2,500 萬輛的燃油二輪機動車輛,對於智慧、永續電動交通、與能源補給的需求將會十分龐大」,Gogoro 的創辦人暨執行長陸學森表示:「Hero 與 Gogoro 的合作是為了應對即將到來的挑戰,Hero 於印度市場深耕的能量,加上 Gogoro 的業界創新能力,雙方將一同在印度打造智慧車輛與 Gogoro 電池交換網路。」

