民進黨憲政改革小組今「國會職權」小組召開分組會議；民進黨副秘書長林飛帆會後轉述，會中討論到我國總統交接任期有長達四個月的憲政空窗期，大家都覺得很有需要調整，有人舉例，美國總統交接，規定一定要在兩個月內交接完畢，台灣憲政空窗期確實太長。

林飛帆表示，今天是國會職權小組第一次開會，主要針對國會閣揆同意權行使、國情咨文與縮短憲政空窗期初步討論，沒有具體成果，未來會針對三個小組討論情況，再召開憲改小組全員大會。

民進黨憲政改革小組分成「中央政府體制」、「國會職權」、「地方政府人權與基本國策」，今天是國會職權小組第一次開會。林飛帆指出，會中主要針對閣揆同意權、國情咨文和縮短憲政空窗期三部分討論。

對於國民黨不斷強調「恢復閣揆同意權」、「總統國情咨文常態化」的修憲案核心主張，林飛帆說，會內不少成員認為，這個修憲提案無助於解決內閣制、總統制討論及台灣現在面臨的問題，因此民進黨版是否入案，還要再商量；國情咨文常態化的部分則看配套如何，今天只有初步交換意見。

至於我國總統交接任期有長達四個月的憲政空窗期，林飛帆說，大家覺得台灣憲政空窗期確實太長，因為今天只是初步討論沒具體結論。

今天與會成員主要以立委為主，像是民進黨黨團總召柯建銘、劉世芳、羅致政、鍾佳濱等，學者部分有中研院法律學研究所研究員廖福特與副研究員蘇彥圖、中興大學法律學系副教授陳信安代表。

(中時 )