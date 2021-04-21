蔡英文總統明天將接見環保團體代表，總統府發言人張惇涵表示，由於美國總統拜登也將於明天召開氣候領袖峰會，環團代表提出2050零碳排的相關訴求。因此，總統預計將就「台灣從能源轉型到淨零轉型」相關議題進一步回應，並聽取環團朋友的建議。

張惇涵表示，總統府歡迎各位環團代表，這將是蔡總統從2017年以來，連續第5年與環團代表們，在422世界地球日前後面對面溝通，面對面交換意見。

針對環團代表提出2050零碳排的相關訴求。蔡總統預計也將就「台灣從能源轉型到淨零轉型」相關議題進一步回應，並聽取環團朋友的建議，彼此交換意見。

張惇涵表示，依照過去慣例，總統府今年也邀集了包括環保署、農委會、經濟部、國發會等相關代表與會。今年也會就環團代表所提出的11個領域、49項議題分別進行討論，持續溝通、誠懇對話，一直是我們的立場，也期盼環團代表能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門建設性的建議。

由於部分環團代表預計致贈總統物品，他透露，總統府除了表達感謝之意，也特別準備了「台灣抱枕」回贈給各位，期許政府與民間能夠共同擁抱台灣、持續對話、互相擁抱，共同為台灣的永續發展，尋求多贏共識。總統府發言人也預計將在明晚7時於總統府新聞中心，就會談的部分進行說明。

(中時 )