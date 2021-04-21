國際銅價看漲，億泰電線電纜近期股價大漲，近1個月漲幅超過62％，近3個月漲幅逾90％，21日開盤8分鐘，成交量暴增，推升股價至漲停10.05元至終場收盤。億泰遭證交所列為警示股，公布自結3月轉虧為盈，EPS為0.03元。

億泰3月合併營收2.64億餘元，年成長13.76％；稅前及本期淨利均為540萬元，年增幅高達174.23％；EPS為0.03元，年成長175.0％。第一季合併營收回升至6.27億餘元，年增1.3％。

(工商 )