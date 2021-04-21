億泰公布自結 3月EPS回升至0.03元 18:452021/04/21 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際銅價看漲，億泰電線電纜近期股價大漲，近1個月漲幅超過62％，近3個月漲幅逾90％，21日開盤8分鐘，成交量暴增，推升股價至漲停10.05元至終場收盤。億泰遭證交所列為警示股，公布自結3月轉虧為盈，EPS為0.03元。 億泰3月合併營收2.64億餘元，年成長13.76％；稅前及本期淨利均為540萬元，年增幅高達174.23％；EPS為0.03元，年成長175.0％。第一季合併營收回升至6.27億餘元，年增1.3％。 《食品股》南僑3月獲利創高 首季每股純益1.12元 大股東套現近116億港元 安踏重挫逾6％ (工商 ) #億泰 #EPS #合併營收 #億餘 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》時尚電商Zalando 首季營收看增逾46％ 11:262021/04/21 財經 福裕前2月每股虧損0.16元 3月可轉虧為盈 09:412021/04/21 財經 《類股》鋼廠營運犀「利」 新光鋼Q1每股賺2元 10:352021/04/21 財經 【NCC高官遭詐】千萬不要直接轉接165 3年3千人遭詐 23億血汗錢成泡影 07:362021/04/21 社會 美團攻二大風口 集資百億美元 04:102021/04/21 全球財經 《鋼鐵股》豐興Q1每股淨利1.16元 營建需求續強 16:322021/04/21 財經 IBM上季營收成長 11季來最強 04:102021/04/21 全球財經 《熱門族群》Q2營運看俏 4銅箔廠逆勢收高 17:402021/04/21 財經 《興櫃股》去年獲利逆轉勝 乾杯開趴登22月高價 10:522021/04/21 財經 賭場捲土重來二度遭破獲 警查扣逾5億籌碼 17:202021/04/21 社會 寶僑、可口可樂 加入漲價潮 04:102021/04/21 全球財經 財經熱門新聞 台積電又殺破600 他洩絕地大反攻最佳時機 - 財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 打炒房！政院明拍板低價屋免稅個人限三戶 法人排除適用 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。