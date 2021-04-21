蘋果（Apple）於台灣時間4月21日凌晨舉行的春季發表會中，推出新一代搭配Mini LED顯示器的12.9吋iPad Pro。TrendForce表示，12.9吋iPad Pro原本就在利基市場有穩定的需求表現，因此，在規格全面升級，以及與前一代產品價差僅100美元的誘因下，預期2021年新一代Mini LED 12.9吋 iPad Pro出貨量將由TrendForce原先推估的400萬台，上修至500萬台。同時，新一代iPad Pro今年在全球平板電腦市場的滲透率也將自原先預估的2.5％提高至3.1％。

TrendForce分析師陳恕勛進一步列舉三大觀察方向，首先，從技術成本來看，前一代12.9吋iPad Pro使用的傳統側光式LED背光與Mini LED背光成本價差約85美元。其次，從產品售價來看，Mini LED 12.9吋iPad Pro入門128GB版本售價為1,099美元，相較前一代同規格定價999美元僅存在100美元的價差。意即新品大致上只反應成本價的上升，並未完全以高利潤為取向，顯示出蘋果積極希望透過導入Mini LED背光技術以樹立市場典範的企圖心。

最後，從產品規格來看，本次Mini LED 12.9吋iPad Pro搭載高階顯示Liquid Retina XDR技術，除了亮度達到 1,000尼特（nits）外，瞬間亮度峰值達1,600尼特與1,000,000:1的超高對比率皆是首次出現在平板產品上的規格。另外，值得注意的是，該產品本次採用10,384顆Mini LED，並搭配2,596區的分區控制，可呈現高對比與高色彩飽和度的效果，顯示效果將超越僅具備512區的背光分區控制、身為XDR技術始祖的31.5吋iMac。

展望2021年下半年，蘋果Macbook 14與16吋產品也將搭配Mini LED背光顯示技術，單從硬體規格來看，Mini LED在平板與筆電市場將成為塑造高階產品的標竿。隨著蘋果Mini LED平板產品的問世，將帶動Mini LED供應鏈上、下游逆勢成長，受惠廠商包含Mini LED晶片廠商富采；檢測分選廠商惠特、梭特、九元；打件廠商台表科、元豐新；PCB背板廠商臻鼎、健鼎；驅動IC廠商有譜瑞、聯詠及聚積；光源模組廠商瑞儀及業成GIS等。

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