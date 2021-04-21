立委集體貪汙案，台北地院審理時代力量前黨主席徐永明涉期約賄賂部分，今（21）傳喚太流前董座李恆隆。李說，他將遊說任務發包給郭克銘，原以為郭會找黃國昌，結果卻是找徐永明，而且還把事情搞砸，讓他很不滿意，覺得郭只是在吹牛。

法官今詢問李恆隆，指偵查期間的供詞與辯護狀有出入，李表示，他認為前後並沒有衝突，他還是認罪，原本要求郭克銘將給時力的錢變成合法的政治獻金，但郭做不到，他只能承受，知道自己錯了，但檢方起訴書寫的太超過了，與事實有落差，「不能因為我咳嗽，就說我得新冠肺炎，還傳染給全台灣」。

李說，他答應「幫忙」時力，當然包括金錢資助，他心知肚明，但他目標是公司法修法時，希望立委出面幫忙說話，與之後的東吳大學合辦公聽會無關，他甚至反對開公聽會；起訴指他期約的對價是公聽會，甚至與ASTEP（台星經濟夥伴協定）勾在一起，不是事實，國際經貿不是開個公聽會、幾個立委遊說就能夠影響的，「這連小學生都不會相信」。

李抱怨，給一筆錢讓郭克銘承包，只要最後的效果，都授權郭去處理，不會事事指揮；他現在認為郭都在吹年，2019年12月2日到徐永明辦公室會面，應該是郭要他出面「壯聲勢」，讓徐知道他是有能力「幫忙」的人，當時根本就沒談成，至於郭遊說時是否把政治獻金與公聽會扯在一起，他並不清楚，而且郭也把事情搞砸了，覺得郭很不負責。

另就是否繼續限制出境，李表示，他絕對不會逃亡，還有千億元財產要爭取，國外銀行因為本案，已取消他很多信用，他已走投無路，且他每週都要抽血檢查，逃亡等於找死。庭末，法官諭知候核辦，下次開庭將傳徐永明。

(中時 )