燕麥零嘴創意魔法師Granola House推出的「脆萃纖燕麥脆米花」，巧妙將西方的燕麥仿造出如爆米花一樣酥脆的口感和一口吃大小，就是要推翻消費者對燕麥的想像，本次推出兩款新口味「黑醋栗蔓越莓、法式巧克力」，讓燕麥變身脆米花，好吃又健康。

「脆萃纖燕麥脆米花」用全穀燕麥加入天然果汁、果乾等自然食材進行烘烤仿造出類爆米花的酥脆口感，完整保留穀物原本的樣貌及營養，並添加BC專利芽孢乳酸菌，搭配燕麥的天然纖維，吃零食同時腸道保健。口感如爆米花般酥脆，滋味豐富，希望圈粉原本不敢吃燕麥的消費者，讓有益健康的燕麥更平易近人。

脆萃纖燕麥脆米花口感如爆米花般酥脆。（邱映慈攝）

2021年「脆萃纖燕麥脆米花」推出兩款口味「黑醋栗蔓越莓、法式巧克力」，「黑醋栗蔓越莓口味」，使用來自奧地利的黑醋栗鮮果汁，搭配美國的蔓越莓果乾，與燕麥和葵花子一起烘烤，釋放出多層次的前後味，微微酸甜是女孩喜歡的新口味；「法式巧克力口味」來自法國的黑可可，結合燕麥與葵花籽，成為鬆脆的巧克力脆米花，無添加人工糖精不過甜，和一般化學調出來的便宜巧克力完全不一樣，來自優質可可、燕麥與堅果的絕佳風味，讓你沉浸在滑順濃郁的法式巧克力裡，試過就會愛上它。

黑醋栗蔓越莓口味吃起來微微酸甜，是女孩會喜歡的味道。（邱映慈攝）

脆萃纖燕麥脆米花，如同爆米花般爽脆的口感，1包不到150大卡，低熱量無負擔，還可1包3吃，如搭配冷熱鮮奶或豆漿、拌佐優格、果醬、水果、沙拉，或是單獨食用，繽紛吃法樂趣多，其中更添加益生菌，好吃又健康，是午茶或運動後的止飢健康零嘴，餓了可以隨時補充能量，適合全家大小一起享用。

脆萃纖燕麥脆米花1包不到150大卡。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得燕麥脆米花*1盒，不挑口味隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)