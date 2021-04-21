水情持續吃緊，龍潭地區有茶農多年來使用茶草共生模式，並採滴灌設施栽種茶樹，比一般用噴灌設施的茶園可省下5成用水量。茶農尹國士15年前全心投入家中茶產業，改良舊有栽培模式，讓雜草伴隨著茶樹一同生長，除了可健全生態系，雜草也能幫忙茶樹遮陽保水，是十分有效率的栽培模式。

龍潭銅鑼圈舊時流傳客家俗語：「有女莫嫁銅鑼圈、挑水要花半晝天。」表示該區域水源難得。尹國士表示，台地水源不穩定，雖然可打深水井，但管路及電力設備所費不貲，他改採簡易滴灌設備，加上茶草共生的栽培管理，用水量相較一般用噴灌的茶園可省水5成。

走進尹國士的茶園，可看到茶樹之間長著雜草，尹國士解釋，這並非懶惰不除草，而是雜草可吸飽水源、熱天幫忙遮陽，一舉數得。根據研究，草生栽培茶園跟裸露地的茶園，土地溫度相差3至5度，甚至在暴雨的狀態，透過雜草緩衝落雨，避免產生逕流沖刷土壤，反而能吸收水分、涵養茶樹。

尹國士表示，15年來自己親身試驗發現茶草共生可行，只需要在採茶前花點時間密集割草，省時省力，且留草讓茶園生態達到平衡，蜥蜴、蜘蛛、鳥類會在地取食，讓他無須在茶葉上噴菌來抑制害蟲。

透過茶草共生，尹國士1公頃多的茶園目前無需開啟滴灌設備，他表示，台地上若用噴灌耗損水源多，滴灌的省水量比高壓噴灌節省40％水量，加上草生栽培共可省水5成。尹國士認為老祖先傳承作法並不完全符合時代需求，茶草共生與滴灌方式讓茶樹受到旱害比例降低，是有效率的栽培管理。

(中時 )