交通部20日舉行部長交接典禮，新任部長王國材（後中）率同仁歡送卸任部長林佳龍（後右）。（郭吉銓攝）

交通部19日舉辦感恩惜別會歡送林佳龍卸任，但場面讓不少藍營人士看不下去，大酸「前天公祭、昨天忘記、今天笑嘻嘻」、「我幾乎都忘了，林佳龍是為了太魯閣事故49條人命而引咎辭職」，還有人預測林營造漂亮的下台身影，等待下一個更好的位置，包括競選台北市長或接任行政院長。不過，對於林佳龍的復出，前民進黨立委郭正亮則預期，這次可能會久一點。

新北市議員葉元之今（21）日在《愛傳媒》投書表示，有人預測林佳龍會去選台中市長，但他認為難度很高，因為上次大輸盧秀燕20萬票。

葉元之認為，林佳龍若要選舉，台北市長是一個相對比較可能的位置。雖然贏的機會也不大，但即便輸了，只要輸的漂亮，就可創造政治能量。

葉元之表示，若蘇貞昌下台後，林佳龍去接行政院長，也是不無可能。有人認為，交通部長因政治責任下台，卻高昇行政院長，社會觀感不會不佳嗎？請注意，民進黨沒有在理會社會觀感。

對於林佳龍復出時間，前民進黨立委郭正亮20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路節目中預測，這次恐怕要等比較久。朱學恒也補一句，恐怕要等到明年。

郭正亮也爆料，林佳龍是他在台大政治系的學弟，他結婚時也請林佳龍當伴郎；另一位伴郎是唐湘龍，政治光譜不同，郭正亮也自詡為「台灣的橋樑」。

(中時新聞網)