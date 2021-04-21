汽機車改裝排氣管發出巨大噪音，屢引發民怨，為維護民眾生活寧靜與居住品質，楊梅分局於20日晚間配合市政府環保局在楊梅火車站周邊道路實施聯合稽查，員警於2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。

不少年輕人喜歡將汽機車改裝排氣管，行駛時發出轟轟轟巨大噪音讓他們感覺很帥氣，但巨響引發民怨，特別在深夜或凌晨時段，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜的夜空迴盪，嚴重干擾市民安寧生活空間，更影響周邊道路交通安全。

為維護民眾生活寧靜與居住品質，還給民眾安心的生活環境，桃園市政府警察局楊梅分局20日配合環保局，在楊梅火車站周邊道路往來車輛較多之處，實施聯合稽查，期以能改善少數愛耍帥民眾的不良與違規的行為。

聯合稽查期間，員警於2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗，警方強調取締改裝噪音車輛絕不手軟，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅分局長黃富村表示，民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，並特別重申全面持續加強稽查工作亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，有效遏止改裝噪音車輛。

(中時 )